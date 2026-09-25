Денис Иванов. Новому главе Пскова будет сложно соответствовать планке Бориса Елкина

Бывший глава города Пскова Борис Елкин задал высокую планку качества работы, поэтому новому руководителю будет сложно ей соответствовать. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«Грустно. Уже не первый раз нас покидают талантливые люди, поэтому настроение не очень веселое. Действительно, Борис Андреевич задал высокую планку. Новому руководителю администрации будет действительно сложно, а впереди еще выборный год, поэтому вопросов пока больше, чем ответов. Конечно, я и рад, с одной стороны. Борис Андреевич действительно достоин этого повышения. Область - приобретет, а мы, как город, потеряем», - сказал Денис Иванов.

По остальной повестке заседания гордумы депутат отметил рост количества ТОСов. По его мнению, это способствует процветанию областного центра.

«У нас растет количество ТОСов, это не может не радовать. Люди начинают наводить порядок самостоятельно, своими силами вовлекаются в процесс, это радует. Еще бы финансирования побольше и побольше инициативы, тогда наша жизнь менялась бы быстрее», - заключил Денис Иванов.