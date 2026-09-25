Председатель Собрания депутатов Плюсского округа досрочно сложила полномочия

Директор Плюсской средней общеобразовательной школы Оксана Лазарева досрочно прекратила полномочия председателя Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва сегодня, 25 сентября, следует из решения Собрания, опубликованного на сайте нормативных правовых актов региона.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Оксана Лазарева сложила полномочия на добровольной основе по итогам тайного голосования депутатов Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва.

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, Оксана Лазарева станет депутатом Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России». Ей передан мандат, ставший вакантным в результате отказа от него группы кандидатов от партии.