 
Политика

Евросоюз ввел санкции против судьи и прокурора по «делу Шлосберга*»

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Евросоюз ввел санкции против судьи, которая приговорила заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 11 годам колонии, и прокурора, запросившего срок. Также в список вошли судьи, которые участвовали в процессах над другими членами партии, говорится в коммюнике.

Санкции ввели в отношении десяти человек «за поддержку репрессий против демократической оппозиции и серьезное подрывное воздействие на демократию и верховенство права в России». В список также вошли трое судей Верховного суда РФ и сотрудник Генеральной прокуратуры, которые, как сказано в релизе, причастны к решению об отстранении политической партии «Яблоко» от участия в выборах в Госдуму. 

Санкции предполагают заморозку активов и запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

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Напомним, 17 августа Псковский городской суд признал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* виновным в распространении фейков об армии и дискредитации ВС РФ и приговорил его к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц.

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Списки «Яблока» с выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области были сняты решениями судей по искам представителей партии «Родина». Обжаловать эти решения не удалось. 

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович*

Шлосберг Лев Маркович*

Заместитель председателя партии «Яблока».

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