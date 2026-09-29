Евросоюз ввел санкции против судьи и прокурора по «делу Шлосберга*»

Евросоюз ввел санкции против судьи, которая приговорила заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 11 годам колонии, и прокурора, запросившего срок. Также в список вошли судьи, которые участвовали в процессах над другими членами партии, говорится в коммюнике.

Санкции ввели в отношении десяти человек «за поддержку репрессий против демократической оппозиции и серьезное подрывное воздействие на демократию и верховенство права в России». В список также вошли трое судей Верховного суда РФ и сотрудник Генеральной прокуратуры, которые, как сказано в релизе, причастны к решению об отстранении политической партии «Яблоко» от участия в выборах в Госдуму.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Напомним, 17 августа Псковский городской суд признал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* виновным в распространении фейков об армии и дискредитации ВС РФ и приговорил его к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц.

Списки «Яблока» с выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области были сняты решениями судей по искам представителей партии «Родина». Обжаловать эти решения не удалось.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга