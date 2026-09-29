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Елена Синёва: На первой сессии Заксобрания VIII созыва чувствовалась преемственность

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На первой сессии Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва 29 сентября чувствовалась преемственность. Таким мнением поделилась в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Законодательного Собрания Елена Синёва («Единая Россия»).

«Сегодня состоялась первая сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Я впервые в такой большой аудитории, с таким большим количеством политиков, представителей законодательной власти. Сегодня у меня самые теплые чувства, потому что явно сегодня чувствовалась преемственность, наставничество более мудрых политиков, передача опыта. Также, конечно, состоялось решение официальных вопросов по определению и созданию структуры нового Законодательного Собрания восьмого созыва», - сказала Елена Синёва.

Напомним, Елена Синёва путем тайного голосования избрана заместителем председателя комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Заксобрания.

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