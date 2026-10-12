Эпоха Ведерникова: кремень и псковские жернова

Ровно 9 лет назад, 12 октября 2017 года, президент России Владимир Путин назначил Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Девять лет — это целая эпоха: ни один глава Псковской области за весь постсоветский период ее истории не руководил регионом столь продолжительный срок. Прежние рекордсмены по времени пребывания на капитанском мостике — Андрей Турчак (2009-2017) и Евгений Михайлов (1996-2004) — стояли у штурвала по восемь лет. Отметим, что в соседних субъектах РФ за это время, с 2017-го, уже успели поменяться губернаторы. Последние годы стали особой главой в истории нашего региона. Подобно тому, как, скажем, в летописи Москвы выделяют эпохи Юрия Лужкова или Сергея Собянина, так и в Псковской области период управления Михаила Ведерникова можно называть эпохой.

Конечно, каждый из предыдущих руководителей области оставил свой след в ее истории, но ни при одном из них не происходили столь кардинальные перемены в общественно-политическом секторе, как это было в период работы действующего главы региона. Здесь в меньшей степени была преемственность от прежних руководителей и в гораздо большей степени произошел слом традиционных моделей. Одни считают это абсолютно верным курсом и временем наиболее эффективного развития региона, другие воспринимают эту эпоху чуть ли не как трагедию, как конец «псковской вольности».

При этом важно отметить, что серьезные перемены в общественно-политическом устройстве стали возможны потому, что от предшественников Михаилу Ведерникову досталась относительно стабильная система. За все эти девять лет у губернатора не было практически никаких крупных внутриполитических вызовов и угроз — ни на выборах, ни в отношениях с оппозицией, ни во взаимодействии с федеральным центром.

В эти годы у главы области были фактически развязаны руки для проведения тех преобразований, сторонником которых он являлся по факту своего политического происхождения.

Следует напомнить, что Михаил Ведерников — не выходец из бизнеса или политики, как его предшественники, а кадровый чиновник администрации президента, достигший максимальной карьерной точки в эпоху формирования региональной кадровой политики замруководителя кремлевской администрации Сергеем Кириенко.

Как мы поясним ниже, назначение Михаила Ведерникова в 2017 году совпало с поворотом внутренней политики в России, куратором которой стал Сергей Кириенко. Возможно, именно поэтому внутренняя политика в Псковской области не просто следовала федеральным трендам, а опережала их.

Поэтому если до 2017-го Псковская область была заповедником идеологического вольнодумства и политического разнообразия, то с приходом нового кормчего мы встроились в единую фалангу. За эти 9 лет проведена жесткая ротация региональных политических и административно-хозяйственных элит, «зачищены» последние представители реальной оппозиции, полностью выстроена вертикаль, все подчинены власти губернатора, установлен едва ли не полный контроль над всеми проявлениями общественно-политической жизни, в том числе над информационным пространством. В работе чиновников введен новый стиль, не предполагающий оспаривания и обсуждения решений руководства, высказывания альтернативного мнения. За это время пришло новое поколение чиновников, депутатов, общественников, многие из которых очевидно просто не знают или не помнят, что здесь было до 2017 года. Сегодня мы постараемся дать ответы на вопросы о том, какие изменения произошли за эти 9 лет в общественно-политической жизни, чем они были обусловлены, что отличает управленческий стиль действующего губернатора и с какими итогами Михаил Ведерников вступает в свой десятый год работы в Пскове.

Время перемен

Прежде всего следует отметить, что период, о котором пойдет речь в этом материале, - это время кардинальных изменений в жизни всей страны. Михаил Ведерников пришел в региональную власть, когда в России, образно говоря, сменился ветер и начался этап перемен. Напомним, что прежде губернаторы попадали во власть другим путем — они были связаны с местными элитами, долго боролись за власть, побеждали на выборах. Даже Андрей Турчак (возглавлял область в 2009-2017 годах и работал в переходный период) до того, как быть назначенным врио губернатора, несколько лет здесь «отпахал», установил прочные связи с местными элитами, участвовал в выборах и представлял регион в Совете Федерации. А вот Михаил Ведерников был назначен врио губернатора Псковской области, когда его здесь никто не знал, включая руководство региона и председателя законодательного собрания. Он был в чистом виде назначенцем, никак не связанным с областью и не знавшим местных элит. Его просто прислали сверху, и это был новый тип регионального руководителя - один из первых губернаторов «призыва Сергея Кириенко».

Именно Михаил Ведерников является символом этого времени. Он не только не был связан с псковским политическим классом и бизнес-сообществом, но и практически сразу четко показал, что не собирается становиться своим для них.

Новый глава области дистанцировался и демонстрировал, что он - не «первый среди равных», как прежние губернаторы, а делегирован Кремлем. И если ранее губернаторы были эдакими ходатаями и коммуникаторами с федеральным центром, то теперь всё развернулось наоборот: глава области пришел из администрации президента на эту местную поляну.

Говоря об изменениях последних лет, отметим тесную связь внешнеполитической конъюнктуры с внутриполитическим курсом. Многие годы Россия развивалась по определенному алгоритму, скорее инерционно, даже после присоединения Крыма и обострения отношений с Западом. До окончательного разрыва во внутренней политике сохранялись рудименты старой либеральной эпохи. Да, гайки закручивались давно, но после 2022 года темпы ускорились и со всяким либерализмом было кончено. Как на федеральном уровне, мы все это наблюдали и на псковской земле.

В последние годы, с началом специальной военной операции, ситуация изменилась до неузнаваемости. На Псковской области всё это отразилось в полной мере и во многих отношениях. Напомним, что 9 лет тому назад наш регион был самой что на есть Европой, здесь развивались многочисленные проекты трансграничного сотрудничества, а жители регулярно ездили за границу. В общественно-политической жизни региона, начиная с 1990-х годов, сложилась полицентричная модель, образно говоря, цвели сто цветов и существовал плюрализм мнений.

Сегодня же мы видим совершенно другие явления — и только очень ленивый обозреватель за последние годы не отметил, что наступила новая политическая реальность, и общественно-политический климат стал иным — куда более суровым чем прежде.

Серьезные изменения за эти годы произошли в органах власти. Из топ-менеджеров администрации Андрея Турчака на руководящих должностях остались немногие, при этом последовала очередная волна приезда варягов. Из пятерки нынешних вице-губернаторов в прежней команде работали только Вера Емельянова (первый заместитель) и Татьяна Баринова (замгубернатора-министр финансов). Остальные же вице-губернаторы — Нинель Салагаева, Ольга Тимофеева и Игорь Шатурный - заняли посты уже при действующем руководителе региона. В целом за эти годы во власти сменилось немало лиц, одни покинули Дом Советов, другие заняли руководящие кресла, третьи успели поработать в администрации и уехать из региона - например, вице-губернатор Василий Осипов, советник главы области по СМИ Антон Сергеев, начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Сергей Грахов и другие. Все они в разные периоды входили в состав команды Михаила Ведерникова, которая, как мы неоднократно отмечали, формировалась из различных источников: во-первых, это приглашенные из-за пределов региона менеджеры, которых губернатор знал по прежней службе или их ему могли рекомендовать, во-вторых, местные кадры, с которыми Михаил Ведерников познакомился в Псковской области, и они, видимо, произвели на него хорошее впечатление, в том числе в рамках реализации проекта «Команда-2018» на первом этапе работы, а, в-третьих, сотрудники областной администрации из прошлых «призывов», которые смогли доказать свою эффективность и полезность.

Важно отметить, что фактически весь первый срок своего губернаторства Михаил Ведерников провел в условиях существования т. н. «псковского триумвирата» (наряду с главой области это его предшественник, экс-сенатор и партийный лидер ЕР Андрей Турчак и митрополит Тихон). На протяжении ряда лет рядом с губернатором находились две не менее авторитетные фигуры, обладавшие серьезными связями на федеральном уровне и оказывавшие заметное влияние на процессы внутри области. Этот фактор губернатору необходимо было учитывать. В определенной степени он его ограничивал в принятии некоторых внутриполитических и кадровых решений. В частности, не было тотального контроля за региональным отделением партии «Единой России», секретарем Генсовета которой являлся Андрей Турчак. И только на втором сроке губернаторства Михаила Ведерникова «триумвирата» не стало — митрополит Тихон уехал в Крым, а экс-губернатор покинул высокие посты в Москве и получил назначение на Алтай.

Словом, изменений за 9 последних лет произошло множество, но при всем при этом стиль Михаила Ведерникова по большому счету не менялся, он остался верен себе.

Стиль Ведерникова

Много лет назад в одной из аналитических статей мы отмечали, что начиная с 1990-х годов каждый из псковских губернаторов, приходя к власти, хотел всё здесь поменять, но в результате они постепенно менялись сами, адаптировались, становились своими для местных. Псковские жернова перемалывали их в муку, из которой испекался настоящий скобарский губернатор. Так происходило с каждым из предшественников нынешнего губернатора, но только не с ним. Этот кремень оказался крепче жерновов псковской мельницы. Собственно, подходы губернатора поныне остались те же самые, что были и девять лет назад. Никакой ассимиляции, растворения в местной среде, диффузии не произошло. И системное выстраивание новой модели власти с жесткой и последовательной «зачисткой» прежних политических и административно-хозяйственных элит, заключительные этапы которых мы наблюдаем в 2026-м, это наглядно подтверждают.

Говоря о стиле губернатора, можно выделить его несколько составляющих.

Во-первых, это подчеркнутое дистанцирование и холодность по отношению к традиционным региональным элитам (депутатскому корпусу, представителям партий, главам районов, крупному по псковским меркам бизнесу и некоторым другим группам). Во все периоды его работы в Пскове было очевидно, что большинство некогда связанных с прежними руководителями и центрами влияния персон не вызывают у Михаила Ведерникова особых симпатий. Все эти годы «старое боярство» легко менялось на «новое дворянство» - либо варягов, которые были абсолютно неизвестны в регионе и сразу же получали большие бонусы (один из самых наглядных примеров - назначение в 2018-м на пост руководителя аппарата администрации юного спасателя из Саратова Сергея Дмитриева), либо местные кадры, которые прежде ничем себя не проявили, а при новом главе получили высокие должности (как это произошло, например, с общественницей Натальей Плявинской, которая была обласкана новой властью, и в 2018-м ее назначили начальником управления общественных проектов и молодежной политики областной администрации, а затем руководителем Фонда инвестиционного развития региона).

Во-вторых, это отсутствие желания выстраивать связи с местным бизнесом. По крайней мере, никакой дружбы подчеркнуто нет. Здесь также демонстрируется дистанцирование от тех, кому прежде оказывались почет и уважение. Очень быстро в деловой среде уяснили, что времена изменились — и почли за лучшее не высовываться, не отсвечивать, лишний раз не напоминать о своем существовании. Показательный пример: если в избранном в 2016-м году региональном парламенте почти половину депутатского корпуса составляли представители бизнеса, промышленности и торговли (19 из 44 человек), то теперь в Законодательном Собрании остался только один - директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Кардинально изменились и принципы подбора чиновников, а также глав муниципальных образований. Достаточно заметных и относительно самостоятельных управленцев в районах заменили на послушных и верных исполнителей.

В-третьих, если прежде губернаторы воспринимали себя достаточно самостоятельными руководителями и зачастую мало оглядывались на федеральный центр (особенно это касалось времен губернаторства Евгения Михайлова и Михаила Кузнецова), то при Михаиле Ведерникове почет и уважение перед федералами достигли максимума. Дистанцируясь от региональных элит, губернатор позиционирует себя как человека федерального центра и члена команды президента Владимира Путина. Соответственно, демонстрируется уважительное отношение к федеральным структурам, в особенности к силовикам.

Губернатор в своей работе опирается на федеральные ведомства и тесно взаимодействует с силовыми структурами.

В-четвертых, Михаила Ведерникова отличает непримиримость и жесткость к политическим оппонентам и в целом к лицам, которые по тем или иным причинам вызывали у него раздражение и негативные эмоции. Все они в той или иной степени подвергаются наказанию, и здесь неважно — реально ли человек находится в оппозиции или просто чем-то не угодил. Самый показательный пример в этом отношении — многие годы находившийся под прессингом властей зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (Минюстом объявлен иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В августе этого года он был признан виновным в распространении фейков и дискредитации ВС РФ и приговорен к более чем 11 годам лишения свободы. Отметим, что партию «Яблоко» (которую губернатор публично характеризовал так: иноагент на иноагенте и иноагентом погоняет) выкурили как барсука из норы из регионального парламента, где она была представлена с 2011 года, а ее лидеров лишили возможности участвовать в выборах. В целом список тех, кто не пришелся ко двору и был «зачищен», достаточно длинный, в нем присутствуют люди совершенно разные по своему политическому происхождению, бэкграунду, степени лояльности региональному руководству. В нем, к примеру, и экс-руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец, и бывший глава Пскова Иван Цецерский, и экс-лидер псковских профсоюзов, бывший депутат областного Собрания и экс-кандидат на пост сенатора Ульяна Михайлова, и бизнесмен, бывший муниципальный депутат Александр Колпаков, и до недавнего времени руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Армен Мнацаканян, и ряд других депутатов. В этом списке тех, кто получил «черную метку», видим и представителей бизнеса, и чиновников различного уровня, и депутатов, и муниципальных глав, и единороссов, и оппозиционеров. По всем по ним была достаточно жесткая позиция губернатора, и в дальнейшем они либо покинули регион (как, например, бывший руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, экс-министр образования региона Андрей Ермаков, бывший советник губернатора по СМИ Антон Сергеев и др.), либо просто ушли в никуда, подобно экс-руководителю областного комитета по здравоохранению Игорю Потапову. Примеров, когда люди попадали в опалу, а затем возвращались — практически нет, исключение тут разве что Александр Седунов, который несколько лет назад вынужденно покинул пост начальника областного управления образования на фоне начальственной критики, а затем сумел восстановить позиции и возглавил новый состав Общественной палаты Псковской области.

В-пятых, изменился стиль общения главы Псковской области с жителями региона и общественными институтами. Да, это публичность, но не в том смысле, что губернатор со всеми напрямую общается, а публичность через определенные коммуникационные механизмы - например, общение с жителями через социальные медиа. Губернатор не проводит пресс-конференции, не отвечает на вопросы СМИ (как это было при предшественнике, часто организовывавшем встречи «без галстука» с представителями масс-медиа), зато он регулярно информирует о деятельности в своих каналах. Заметим, что этого не делал никто из прежних глав нашего региона. Таким образом, через определенные механизмы формируется представление об открытости главы области. И в этом отношении возникает определенное противоречие: с одной стороны, очевидно, что Михаил Ведерников - человек закрытый (как и большинство других представителей новой генерации российских политиков и управленцев), с другой — создается впечатление, что он открыт, информирует о своей деятельности, ведет диалог с народом в соцсетях. Этот механизм применялся достаточно часто (особенно в первый срок, когда еще было немало топ-управленцев, пришедших в органы госвласти и МСУ до Ведерникова). Не раз мы наблюдали ситуацию, когда кто-то обращал внимание губернатора на те или иные косяки чиновников, после чего губернатор их журил, устраивал нагоняй — и тотчас ситуацию бросались исправлять. До определенного момента данная модель работала, однако после того, как произошла едва ли не стопроцентная замена чиновничьих кадров на людей из команды губернатора, использовать описанный механизм перестали.

В-шестых, отличительной особенностью стиля Михаила Ведерникова является склонность к проведению ярких и масштабных публичных мероприятий культурно-развлекательного плана. Фестивали, форумы, ярмарки, гастропати и другие мероприятия с использованием современных мультимедиа, digital и т.д. следуют одно за другим, и в последние годы всё это стало одной из фирменных фишек региона.

Мечта любого губернатора

Возвращаясь к образу псковских жерновов, отметим, что за эти 9 лет перемололся отнюдь не губернатор — перемололись прежние региональные и муниципальные элиты, и от них осталась одна труха. Некогда самостоятельное и полицентричное местное сообщество - это «псковское вече нового времени» - перестало существовать. Псковские партийцы, прежде не боявшиеся выступать с жесткой критикой и даже ставившие посреди города баннеры «Губернатора Турчака в отставку», теперь ходят согласовывать каждый шаг в Дом Советов и без разрешения УВП не решатся даже чихнуть. Сегодняшней оппозиции даже подумать о проведении митинга или пикета — страшно, не то что отважиться на какой-либо демарш или просто задать руководителям области острый вопрос. По инерции заявляющие о себе как о главной оппозиционной силе коммунисты голосуют за властные инициативы и приходят на встречу с губернатором только затем, чтобы в очередной раз присягнуть — как поступил намедни руководитель фракции КПРФ в Собрании, секретарь обкома партии Дмитрий Михайлов: мол, мы благодарны, ценим и в дальнейшем с нами хлопот не будет. В общем, никаких проблем мы вам не доставим. Точно то же самое готовы сказать в любой момент и другие депутаты, члены всех без исключения фракций. Законодательное Собрание из самостоятельного органа власти превратилось в механизм поддержки губернаторских предложений, его покинули многие авторитетные персоны, в том числе ранее заметные бизнесмены.

Как выразился один из старейших депутатов, недавно покинувший региональный парламент, собрание окончательно потеряло свою субъектность.

После блестяще проведенной муниципальной реформы не доставляют проблем областной власти и муниципальные руководители, которые превратились в «заведующих отделами» регионального правительства на конкретной территории, а глава областного центра — в замглавы губернатора по Пскову. Это в былые времена сильные и самостоятельные главы районов, не говоря уже про мэров региональной столицы, могли зарубиться, пойти поперек, некоторые даже замахивались на то, чтобы самим сесть в губернаторское кресло. Ныне с этим покончено. В корпусе муниципальных глав не осталось практически никого, чей авторитет и политический вес были бы сопоставимы с теми, какие были в свое время у Михаила Хоронена (Псков), Владимира Шураева (Псковский район), Дмитрия Гуйдо (Дедовичи), Анатолия Трофимова (Бежаницы) и других глав. Сохраняющих хоть какую-то самостоятельность муниципальных руководителей практически нет, едва ли не единственное исключение — глава Великих Лук Николай Козловский. Впрочем, и в органах МСУ «южной столицы» уже скоро должны произойти изменения, после которых и они, точно так же, как и все остальные, будут жестко встроены в единую вертикаль. Напомним, что выборы нового состава Великолукской гордумы пройдут в следующем году, а необходимые для изменения модели управления городом решения уже давно приняты.

По итогам муниципальной реформы, проведенной в 2023-2025 годах, муниципальные руководители - это губернаторские назначенцы, по сути не более чем «заведующие райотделами». Некоторые из них меняются столь стремительно, что даже фамилии их никто не успевает запомнить.

Крупные общественные организации еще не так давно были относительно самостоятельны. Помимо тех, что получали от власти гранты и были абсолютно лояльны ей, прежде существовали и те, которые, конечно же, сотрудничали с руководством области, но при этом позволяли себе порой пикироваться с ним и требовали диалога, как это было, к примеру, с профсоюзами. Теперь ничего этого нет. И в целом все готовы поддержать любое предложение высшего должностного лица — будь то кандидатура на руководящий пост, инициатива относительно вектора развития экономики или предложение по поводу благоустройства общественной территории. Если предложил губернатор установить на площади малую архитектурную форму - Стрекозу, то все дружно поддержат, еще и прокомментируют в том смысле, что да, именно ее там и не хватало. Чтобы быть правильно понятым, поясню: мы тут не обсуждаем художественные достоинства и уместность установки МАФа, или обоснованность выдвижения той или иной кандидатуры - речь о том, что в условиях вертикали любое решение начальства по определению верное, достойно только одобрения и поддержки. Справедливости ради отметим, что произошло всё это не только по воле губернатора. Это общий тренд, а псковский губернатор абсолютно совпал с наступившей эпохой, легко и естественно вписался в нее, будучи «героем нашего времени».

Фактор органичности времени и федеральному тренду во многом помог Михаилу Ведерникову быть эффективным, отвечая на многие вызовы — во время пандемии коронавируса, и после начала СВО, когда произошел идеологический поворот. Псковский губернатор одним из первых среди коллег начал уделять особое внимание вопросам военно-патриотической работы и проблемам переселенцев-соотечественников, жестко выступать в адрес соседей из стран ЕС (отметим, что на первые годы его работы в Пскове выпали Ганзейские дни, и это была инерция прошлых времен, а вот критика ближайших соседей из ЕС и покинувших Россию релокантов — это сегодняшний день. Михаил Ведерников одним из первых оседлал эту тематику, которая ему очень близка. Этим темам были посвящены молодежные и медиафорумы, а также многие другие мероприятия. Данные усилия заметны на федеральном уровне, безусловно принесли губернатору очки. Вне всяких сомнений, он оценивается как эффективный управленец, закономерно, что на выборах возглавил список «Единой России», а незадолго до ЕДГ-2026 был принял в Москве президентом. Как отмечают многие наблюдатели, он умеет ловить федеральные тренды и даже предвосхищать их.

Некоторые псковские губернаторы прежних времен в определенной степени «завидуют» Михаилу Ведерникову. Ведь ему удалось то, чего они все хотели, но не могли себе позволить. Это и жесткая вертикаль, и полное подчинение, и контроль над местной политикой и информационным пространством, а также отсутствие какой-либо критики.

Провести подобные преобразования, конечно, были бы не прочь и прежние губернаторы, но никому из них это было не под силу — уже хотя бы потому, что время было совсем другое. А действующий губернатор оказался на сто процентов органичен и эффективен в этот период. Если не считать не вполне удачной для власти избирательной кампании 2019 года и появления на карте Псковской области «яблочной аномалии» (от которой к настоящему времени не осталось и следа), то никаких серьезных проблем у псковского губернатора в общественно-политической сфере не было, никакой негатив не выходил в публичную плоскость на федеральном уровне, как это регулярно происходило с предшественниками. А против них серьезно боролись оппоненты, они обивали пороги высоких кабинетов в столице, вкладывались в дискредитацию глав даже на федеральных телеканалах и т.д.

У Михаила Ведерникова ни одной такой неприятной истории не произошло. Противодействовать, имея для этого необходимые ресурсы и возможности, сейчас просто некому. Любой из прежних губернаторов почел бы за счастье иметь такую оппозицию, встроенных в вертикаль глав и депутатов, какие они есть у нынешнего главы области. Прежде такой порядок выглядел как сказка, сделать которую былью абсолютно невозможно. Мечтать об этом мог кто угодно, а реальностью всё это стало только при Михаиле Ведерникове.

Такими я увидел основные общественно-политические итоги девяти лет, проведенных Михаилом Ведерниковым во главе Псковской области. Разумеется, это не более чем мнение обозревателя, я не претендую на то, что вышесказанное - это истина в последней инстанции, к тому же описанная картина не статична, перемены в жизни региона продолжаются. А раз так, Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за событиями и будет помогать читателям держать руку на пульсе событий.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы президента РФ и правительства Псковской области