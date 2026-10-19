Рейтингомер: орден от Путина, возвращение Пересильд и суд над Бабининым

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Владимир Бабинин

Фото: Юношеская футбольная лига

В Псковском городском суде начался процесс по делу экс-гендиректора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина. Спортивного функционера обвиняют по двум статьям УК: мошенничество (159, ч.3) и присвоение или растрата (160, ч.3). Напомним, уголовное дело в отношении господина Бабинина было возбуждено сотрудниками УМВД по материалам прокурорской проверки. Согласно предъявленному обвинению, экс-руководитель «Пскова» присвоил вверенные ему деньги. Также ему вменяется совершение преступных действий, направленных на хищение бюджетных средств. Как следствие, ставим минус пять.

-4 Елена Пилипенко

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Тем временем министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить в следующем году плату за ЖКХ в среднем по региону на 25%. Скорее всего, «индекс изменения» означает некие предельные величины и напрямую не означает, что квитанция подорожает аж на четверть. Но так или иначе тема остросоциальная, и министр тарифов Елена Пилипенко рискует собрать на себя весь объем «народной любви и благодарности» за такую инициативу — ставим минус четыре.

-3 Вера Алексеева

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

Минус три отправляем главе Гдовского округа Вере Алексеевой. Согласно официальным данным, возглавляемый ею муниципалитет имеет наибольшие трудности с транспортным обслуживанием жителей. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального образования, превышает 10% от общей численности.

-2 Дмитрий Матвеев

Двойка со знаком минус достается президенту группы компаний «Кабош», экс-депутату Псковского областного Собрания Дмитрию Матвееву. Суд по иску налоговой службы обратил взыскание на заложенное имущество компаний почти на 10 миллионов рублей, а именно на два автомобиля — «Мерседес» и «Хьюндай». Причина - в непогашенной задолженности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

-1 Александр Сорокин

Минус один ставим министру образования Псковской области Александру Сорокину. По сообщениям масс-медиа, доля школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила в регионе более 25%. Понятно, что это не вина министра, вступившего в должность только в прошлом году. Но раз факт попал в публичную плоскость, это бьет прежде всего по чиновнику в министерском статусе.

0 Станислав Пугач

Фото: Общественная палата Псковской области

Нейтральную оценку получает подполковник запаса, ветеран СВО и органов безопасности Станислав Пугач. Распоряжением губернатора он утвержден членом Общественной палаты Псковской области. Необходимость назначения нового члена ОП ПО возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Надежды Васильевой, избранной депутатом Законодательного Собрания Псковской области. Посмотрим, как господин Пугач проявит себя на новом поприще — тогда и определимся с плюсами-минусами.

+1 Ирина Васильева

Плюс один ставим Ирине Васильевой, избавившейся от приставки и.о. и ставшей председателем Псковского городского суда. Она назначена на 6-летний срок указом президента от 12 октября. Напомним, ранее Ирина Васильева исполняла полномочия председателя суда после отставки Николая Борисова. В настоящее время она ведет процесс по делу экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной и ряд других резонансных дел.

+2 Алена Трунова, Дмитрий Яковлев

Плюс два заработали министр труда Псковской области Алена Трунова и ее коллега, глава регионального министерства молодежной политики Дмитрий Яковлев. Положительной оценкой отмечаем проведение на высоком уровне масштабного мероприятия «День Профразвития: найди себя в Псковской области». Отметим, что в этом году форум объединил сразу две площадки — Псков и Великие Луки. Около 1500 школьников, студентов и молодых специалистов стали участниками мастер-классов, встреч с работодателями, профориентационных мероприятий и диагностики компетенций.

+3 Дмитрий Мельников

Строчкой выше, на плюс три, поднялся руководитель регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников. Произошло это по двум причинам. Во-первых, он принял участие в юбилейных мероприятиях «Деловой России» с участием президента России. Во-вторых, членам псковского отделения общественной организации вручили благодарности от правительства региона. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул большой вклад команды «Деловой России» в обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и поддержку промышленного производства региона.

+4 Юлия Пересильд

Плюс четыре заслужила известная российская актриса и певица, уроженка Пскова Юлия Пересильд. Она не забывает родной город, регулярно приезжает, а в минувшую субботу вернулась на малую родину вместе с участниками группы «Мандрагора». Авторский концерт «Птица-Победа» был посвящен 85-летию битвы под Москвой и вызвал восторженные комментарии псковичей.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять получает уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов Александр Котов. Указом президента России Владимира Путина один из самых опытных и авторитетных политиков Псковщины, экс-спикер регионального парламента награжден орденом Дружбы.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!