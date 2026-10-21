Евгений Михайлов: Нынешним губернаторам выборы не угрожают

Современным губернаторам в России не угрожает недовольство избирателей, как это было в 90-х годах. Такое мнение высказал в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM) экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Никакие выборы нынешним губернаторам реально не угрожают. Им угрожает только мнение руководства. Если оно удовлетворено, то все хорошо. Избиратели к этому имеют отношение постольку-поскольку. В этом смысле губернаторы спят спокойно», – высказал свое мнение Евгений Михайлов.

По его словам, у нынешних губернаторов больше ресурсов, но это сопряжено с повышенным контролем со стороны верховной власти.

«Легче ли губернаторам сейчас, трудно сказать, но они сейчас ходят ровным строем. Конечно, в руках у них есть серьезные рычаги. С одной стороны, у них больше ресурсов сейчас, они гораздо спокойнее, чем мы были с Владиславом Николаевичем (Тумановым – губернатором Псковской области в 1992-1996 гг.). С другой стороны, такой свободы действий, когда нас никто не контролировал, администрации работали свободно, в своем режиме, такого сейчас нет. Контроль стал жестче. Поэтому, с одной стороны, им стало поспокойнее, с другой стороны, контроль жестче», – добавил Евгений Михайлов.

Он отметил, что не жалеет о своем решении стать губернатором.

«Быть губернатором – это тяжелая работа. Она почетная, есть много возможностей, но она реально очень тяжелая. Психологически, и как хотите. Если говорить, жалею я или нет, то нет, не жалею, потому что примерно знал, на что иду. Предсказать, что будет в России или со мной, невозможно было 30 лет назад. Но в целом, я пошел на это и плюс-минус оно так и получилось», – пояснил экс-губернатор.

Также гость студии отметил работу администрации его политического оппонента Владислава Туманова. По словам Евгения Михайлова, Туманову удалось собрать крайне компетентную команду, которая упростила его работу на посту губернатора.

«Я поддержу Владислава Николаевича в том плане, что предыдущая администрация многое сделала. Кто знает обстановку, когда я пришел, практически всех оставили на местах. У меня была, конечно, своя команда и надо было ввести их во власть. Тем не менее мы опирались на кадры, которые были собраны, хорошие кадры. Я благодарен Владиславу Николаевичу за подбор компетентных и ответственных людей. Управление было простым, так как я опирался на уже созданное», – заключил Евгений Михайлов.

Евгений Михайлов был губернатором на протяжении двух сроков: с 1996 по 2000 год, затем переизбрался на должность в 2000 году до 2004 года.