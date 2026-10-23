Губернатор предложил две кандидатуры на пост главы города Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил две кандидатуры на пост главы города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе по итогам заседания комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, которое состоялось сегодня под председательством Константина Болотина.

Депутаты обсудили вопрос об избрании главы муниципального образования – главы города Пскова. В соответствии с действующим законодательством, губернатор Псковской области представил гордуме две кандидатуры для проведения голосования по избранию главы муниципального образования – главы города Пскова. Это временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов и директор средней школы №47 Иван Шагин.

Фотографии: Псковская городская Дума

Также члены комитета рассмотрели вопросы об утверждении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Калинина 12», «Гражданская 21» и «Николая Васильева 75А».

После обсуждения было решено рекомендовать председателю ПГД включить данные вопросы в повестку очередной сессии, предварительно запланированной на 30 октября.

Напомним, после назначения экс-главы Пскова Бориса Елкина председателем Законодательного Собрания Псковской области временно исполняющим полномочия главы города Пскова стал Станислав Стармолотов.