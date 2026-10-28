Александр Козловский: Работая в ГД, мы будем учитывать интересы псковичей

Депутаты Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский и Антон Мороз уже начали свою деятельность, в которой будут учитывать интересы псковичей. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил Александр Козловский.

«Вместе с Антоном Михайловичем Морозом приступили к своей работе в парламенте Российской Федерации. Для региона позитивный итог. Прошли наши встречи и с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, на которых мы наметили планы на будущее. В первую очередь мы будем работать в интересах псковичей, жителей Псковской области во всех программах, которые сейчас обсуждаются в преддверии принятия федерального бюджета», – сообщил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что на выборах команда губернатора показала результаты, которые, по словам депутата, «говорят сами за себя».