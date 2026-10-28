Депутат ГД раскрыл основные задачи «Единой России» в Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет продолжать работать над выполнением социальных обязательств перед гражданами. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

Депутат, отвечая на вопрос ведущего о задачах «Единой России» на территории региона, пояснил, что, подводя итоги выборной кампании, партийцы окончательно сформулируют направления, которые больше всего волнуют граждан. Партия, по его словам, ставит перед собой задачи обеспечения выполнения социальных обязательств в регионе, поддержки всех ветеранов боевых действий, их семей и детей.

«Это направление будет продолжаться. У нас регион приграничный, здесь большое количество воинских частей. Мы будем уделять внимание развитию экономики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности для того, чтобы стать более сильными, самодостаточными в ближайшие годы и улучшить показатели с точки зрения обеспечения себя бюджетными отчислениями. Я считаю – это основные направления, которыми мы должны заниматься», – заявил Александр Козловский.

Гость студии также подчеркнул, что псковское реготделение заручилось поддержкой федерального руководства партии.