 
Политика

Депутат ГД раскрыл основные задачи «Единой России» в Псковской области

0

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет продолжать работать над выполнением социальных обязательств перед гражданами. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

Депутат, отвечая на вопрос ведущего о задачах «Единой России» на территории региона, пояснил, что, подводя итоги выборной кампании, партийцы окончательно сформулируют направления, которые больше всего волнуют граждан. Партия, по его словам, ставит перед собой задачи обеспечения выполнения социальных обязательств в регионе, поддержки всех ветеранов боевых действий, их семей и детей.

«Это направление будет продолжаться. У нас регион приграничный, здесь большое количество воинских частей. Мы будем уделять внимание развитию экономики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности для того, чтобы стать более сильными, самодостаточными в ближайшие годы и улучшить показатели с точки зрения обеспечения себя бюджетными отчислениями. Я считаю – это основные направления, которыми мы должны заниматься», – заявил Александр Козловский.

Гость студии также подчеркнул, что псковское реготделение заручилось поддержкой федерального руководства партии.

«Дмитрий Медведев (председатель партии «Единая Россия» - ред.) и Владимир Якушев (секретарь Генерального совета «Единой России» – ред.) отметили нашу плановую работу, которая дала результат на выборах, и мы в очередной раз заручились поддержкой жителей Псковской области. То, что эту поддержку мы должны оправдать, в их поздравительных письмах мы тоже увидели. Потому что действительно ту работу и те направления, которые мы обозначали в нашей Народной программе, которая будет принята окончательно на съезде, который будет в ноябре–декабре, все направления останутся, и мы будем их выполнять. В предыдущей Народной программе многие направления и пункты нам удалось решить», – заключил Александр Козловский.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026