Александр Козловский: Работа над бюджетом страны – первоочередная задача

Работа над бюджетом Российской Федерации является первоочередным направлением деятельности в Государственной Думе. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Сейчас у нас (депутатов Госдумы – ред.) первоочередная задача — отработать бюджет, государственные программы, защита которых уже началась, принять в первом чтении, подготовить изменения ко второму чтению, принять бюджет. Дальше в плановом порядке будем работать по госпрограммам, как мы и работаем перед принятием бюджета в 2027 году, в плановом порядке отрабатывать с экспертным сообществом подготовку бюджета на 2028, 2029, 2030 годы», – сообщил Александр Козловский.

Гость студии добавил, что в зону ответственности депутатов также входит и назначение вице-премьеров правительства РФ. Александр Козловский также предположил, что могут произойти и кадровые ротации среди министров.

«С приходом нового состава Государственной Думы всегда идёт обновление правительства. Сейчас мы утвердили новых четырёх вице-премьеров. В дальнейшем поступят предложения по ротации каких-нибудь министров. Этот процесс начат. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин делегировал эти полномочия нам, депутатам Государственной Думы. Вячеслав Викторович Володин (председатель Государственной Думы – ред.) про это постоянно говорит», – подчеркнул депутат.

По его словам, кадровые назначения – это коллективная ответственность депутатов.

«С одной стороны, это доверие, но с другой стороны, это ответственность, потому что здесь надо понимать, что утверждённые министры — мы за них коллективно отвечаем. Поэтому процесс утверждения проходит достаточно сложно, происходит много событий: встреча с фракциями, ответы на вопросы, доклады о видении той отрасли, тех направлений, которыми они планируют заниматься. Происходит общение непосредственно с депутатами, учитывается их видение, озвучиваются пожелания граждан. В связи с этим происходит некая коррекция этих планов, и в дальнейшем мы их вместе реализуем», – добавил политик.

Александр Козловский, по его словам, продолжает работать в комитете по промышленности и торговле. Он отметил, что работа депутатов в нем показывает свою эффективность.

«Уже два созыва я отработал под руководством председателя комитета Гутенева Владислава Владимировича. Наш комитет через общение с экспертным сообществом, через экспертные советы, которые созданы при комитете, показывает эффективность этой работы, поэтому мы в том же направлении и нацелены. Единственное, сейчас, как Владислав Владимирович Гутенев сказал, произойдёт коррекция в количестве этих экспертных советов, появятся какие-то новые направления, которым надо уделить внимание», – заключил политик.