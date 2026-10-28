Александр Козловский: Работа над бюджетом страны – первоочередная задача

Работа над бюджетом Российской Федерации является первоочередным направлением деятельности в Государственной Думе. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Гость студии добавил, что в зону ответственности депутатов также входит и назначение вице-премьеров правительства РФ. Александр Козловский также предположил, что могут произойти и кадровые ротации среди министров.
По его словам, кадровые назначения – это коллективная ответственность депутатов.
«С одной стороны, это доверие, но с другой стороны, это ответственность, потому что здесь надо понимать, что утверждённые министры — мы за них коллективно отвечаем. Поэтому процесс утверждения проходит достаточно сложно, происходит много событий: встреча с фракциями, ответы на вопросы, доклады о видении той отрасли, тех направлений, которыми они планируют заниматься. Происходит общение непосредственно с депутатами, учитывается их видение, озвучиваются пожелания граждан. В связи с этим происходит некая коррекция этих планов, и в дальнейшем мы их вместе реализуем», – добавил политик.
Александр Козловский, по его словам, продолжает работать в комитете по промышленности и торговле. Он отметил, что работа депутатов в нем показывает свою эффективность.
«Уже два созыва я отработал под руководством председателя комитета Гутенева Владислава Владимировича. Наш комитет через общение с экспертным сообществом, через экспертные советы, которые созданы при комитете, показывает эффективность этой работы, поэтому мы в том же направлении и нацелены. Единственное, сейчас, как Владислав Владимирович Гутенев сказал, произойдёт коррекция в количестве этих экспертных советов, появятся какие-то новые направления, которым надо уделить внимание», – заключил политик.
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