Александр Козловский: На партийных конференциях мы расставим акценты в наших планах

На ближайшей отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия» планируется внести конкретику в Народную программу, а также расставить акценты в ближайших планах. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.
«Февраль – это крайний срок, когда мы должны провести отчетно-выборную конференцию. На партийных форумах будет уточняться наша Народная программа, будут определены основные акценты, какие планы будем ставить перед партией. Планы по решению тех или иных проблем, с которыми сталкиваются и наши регионы, и Российская Федерация. Там ничего нового не появится, но появится больше конкретики, будут расставлены акценты исходя из возможностей бюджета. Это мы всегда учитываем», – пояснил Александр Козловский.
На вопрос ведущего о том, как будет называться итоговый документ, Александр Козловский заметил, что важно не название, а содержание этого документа. Затем он подробнее рассказал, что может в нем появиться.
«Пока не могу сказать, как это будет называться: манифест или как-то иначе. Здесь, мне кажется, не от названия документа зависит, а от наполнения. В нем будет определение собственной идентичности. Мне кажется, для любого народа это важно. Также будет определение того, куда мы движемся. Многие страны этим занимаются, и мы, россияне, тоже хотели бы знать, делая сегодня какие-то определённые вещи, куда нас это приведёт. Это правильное долгосрочное планирование. Некоторые уже перешли на планирование на восемьдесят лет, на сто лет. Это, конечно, может быть немножко фантастически сейчас выглядит», – отметил Александр Козловский.
В заключение он подчеркнул, что за время выборной кампании партия получила множество обращений и наказов от граждан, что будет являться основным приоритетом в деятельности «Единой России».
«У нас есть много наказов от граждан, они не останутся без внимания. Это основная задача сейчас до принятия бюджета, до принятия манифеста на съезде партии, продолжить работать "в полях" с наказами граждан, которые мы собрали за выборную кампанию. Обращений достаточно много. Понятно, что что-то нужно решать на федеральном уровне, в Госдуме, в Совете Федерации, но многие задачи нам по силам выполнить самостоятельно. Я обращаюсь к депутатам регионального Законодательного Собрания, к однопартийцам: та работа, которую мы проделали, не должна остаться на бумаге, мы должны выполнить задачи и наказы. Это основной наш приоритет», – заключил Александр Козловский.