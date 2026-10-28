Александр Козловский: На партийных конференциях мы расставим акценты в наших планах

На ближайшей отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия» планируется внести конкретику в Народную программу, а также расставить акценты в ближайших планах. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

«Февраль – это крайний срок, когда мы должны провести отчетно-выборную конференцию. На партийных форумах будет уточняться наша Народная программа, будут определены основные акценты, какие планы будем ставить перед партией. Планы по решению тех или иных проблем, с которыми сталкиваются и наши регионы, и Российская Федерация. Там ничего нового не появится, но появится больше конкретики, будут расставлены акценты исходя из возможностей бюджета. Это мы всегда учитываем», – пояснил Александр Козловский.

На вопрос ведущего о том, как будет называться итоговый документ, Александр Козловский заметил, что важно не название, а содержание этого документа. Затем он подробнее рассказал, что может в нем появиться.

«Пока не могу сказать, как это будет называться: манифест или как-то иначе. Здесь, мне кажется, не от названия документа зависит, а от наполнения. В нем будет определение собственной идентичности. Мне кажется, для любого народа это важно. Также будет определение того, куда мы движемся. Многие страны этим занимаются, и мы, россияне, тоже хотели бы знать, делая сегодня какие-то определённые вещи, куда нас это приведёт. Это правильное долгосрочное планирование. Некоторые уже перешли на планирование на восемьдесят лет, на сто лет. Это, конечно, может быть немножко фантастически сейчас выглядит», – отметил Александр Козловский.

В заключение он подчеркнул, что за время выборной кампании партия получила множество обращений и наказов от граждан, что будет являться основным приоритетом в деятельности «Единой России».