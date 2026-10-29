«Дневной дозор»: Почему оппозиция не высказывается публично по остросоциальным темам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему оппозиция не высказывается публично по остросоциальным темам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Еще относительно недавно, лет 10–15 назад, любая острая тема — отмена льгот, повышение тарифов или строительство экологически вредных объектов — вызывала массовое возмущение людей, которое тут же подхватывали представители политической оппозиции. Они устраивали митинги и высказывали жесткую критику в адрес власти. Однако сейчас все изменилось. Те, кто, казалось бы, по определению должны выступать против действующей системы, предпочитают отмалчиваться по остросоциальным темам. Из недавнего - на тему поднятия тарифов на услуги ЖХК в нашем регионе представители оппозиционных партий за первые недели не выдали никакой публичной реакции, не вышли с митингами и не выступили с громкими заявлениями. Вероятно, они выработали другую стратегию борьбы с непопулярными решениями властей. Но, по мнению политологов и общественности, происходить это может по нескольким причинам. У оппозиции есть страх перед властной вертикалью. Нынешние оппозиционеры боятся получить наказание за критику власти, особенно в условиях новой политической реальности, которая сформировалась в стране и регионе за последние годы.

Чтобы не плевать против ветра, оппозиционеры сформировали некий «думский консенсус» и стараются «не раскачивать лодку». Оппозиционные партии ссылаются на то, что сейчас опасное для страны время (идет СВО), вокруг России много врагов, поэтому нужно единство власти и общества. Из-за этого власть просит не делать громких заявлений на острые внутриполитические темы, а оппозиция идет этим пожеланиям навстречу.

Также существует мнение, что оппозиция уже решила свои задачи, получила места в парламентах по итогам завершившейся избирательной кампании-2026. И теперь оппозиционеров мало что заботит, кроме того, чтобы просто досидеть до следующих выборов без лишних движений.

Так почему же оппозиционеры перестали бурно реагировать на остросоциальные темы? Почему у нас не проходят митинги, нет активного противостояния власти по решениям, очевидно неодобряемым большей частью граждан? Будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Член ЦК КПРФ Владимир Никитин полагает, что ситуация в стране и действующая власть не позволяют активно высказываться относительно каких-либо решений. Он объяснил, что некоторые виды политической активности могут нести в себе угрозу для оппозиционеров вплоть до уголовной ответственности.

«Мне кажется, что одна из основных причин — то, что мы живём в условиях фактически войны против нас. И оппозиционные силы сейчас стараются не раскачивать ситуацию внутри страны. С другой стороны, со стороны власти уже приняты меры, ограничивающие возможность таких протестов. Более того, усиливаются меры полицейского воздействия: происходят аресты лидеров оппозиционных партий, таких как КПРФ. Вот недавно, вы знаете, арестовали даже бывшего депутата Михайлова из Республики Коми от КПРФ. Всё это сказывается, но это и несёт в себе опасность, потому что это как пар может накопиться, а потом взорваться. Поэтому властям нужно делать выводы, что при всём при том можно, конечно, помогать американцам снизить цены на дизельное топливо, но нужно серьёзно подумать, как снизить расходы российской семьи на обеспечение своей жизнеспособности».

А экс-первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин считает, что власти не мешают оппозиции проводить митинги и критиковать непопулярные решения, необходимо просто иметь желание говорить о реальных проблемах граждан и знать, как это делать.

«По этому поводу выпускали же не один материал уже. У нас оппозиция превратилась из оппозиции в "правую ногу". То есть "левая нога" — это партия власти, а "правая нога" — это у нас теперь оппозиция. Многие из них, такие как, например, Наталья Тудакова (депутат Заксобрания Псковской области от "Справедливой России" - ред.), встроены в систему, они являются частью этой системы. Такие как Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов (это КПРФ) — это люди, которые боятся слово против сказать, чтобы их места сохранились. И поэтому и благодарности такие губернатору, и различная протестная деятельность, так сказать, приостановлена. Оппозиция просто оппозицией по факту не является. И так, к сожалению, будет продолжаться. И виной этому не столько закручивание гаек, ужесточение законодательства, как показывает наша практика. Мы организовывали и проводили митинги в Дедовичах против реорганизации больницы, я сам участвовал в одиночном пикете по поводу зарплат преподавателей детских музыкальных школ. Если всё сделано по закону, то это можно делать. Другое дело, что это надо уметь, в этом нужно разбираться, ну и знать, что они будут предлагать. Например, против повышения тарифов: они же не понимают, как эти тарифы формируются, какие механизмы есть, чтобы это дело изменить. Поэтому тут не хватает ни знаний, и нет никакого желания. Это оппозиция, которая гордится губернатором. Вот и всё».

Экс-депутат Законодательного Собрания Псковской области от «Яблока», председатель регионального отделения партии Артур Гайдук объяснил, почему, по его мнению, оппозиция не высказала жесткой критики относительно недавнего повышения тарифов.

«Почему такая слабая реакция у оппозиционных партий? Выборы прошли, если бы то же самое было до выборов, то все, поверьте мне, сразу взвились с протестами против повышения тарифов. Сейчас прошли выборы, особо возмущаться не имеет никакого политического смысла. Вот и вся причина».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков сделал акцент на том, что конкретно о росте тарифов партия неоднократно говорила еще до выборов. По его мнению, нет смысла сейчас бегать и кому-то доказывать свою правоту.

«Мы об этом говорим давно, посмотрите мое любое предвыборное выступление. Мы предупреждали о том, что после выборов это случится, и это случилось. Нам сейчас что, бегать, говорить, что мы были правы? ЛДПР, в частности Владимир Вольфович Жириновский - он первый из Государственной Думы еще в старые времена выходил за то, чтобы тарифы ЖКХ вернуть под контроль государства, иначе будет продолжаться бесконтрольный рост. Как мы видим, рост достаточно существенный и значительный. Особенно в наше тяжелое, непростое время. Поэтому проблема тяжелая, никогда не боялись ее озвучивать, говорили об этом еще летом, о том, что так случится, но а сейчас что, бегать и бить себя в грудь и говорить о том, что мы были правы? Наверное, смысла никакого нет».

Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему оппозиционные партии перестали выступать с жесткой критикой власти.

«Смотрите, ситуацию можно разобрать с двух сторон. С одной стороны, позитивный подход — считать, что сейчас в стране действительно сложный период: идёт специальная военная операция, сильнейшее внешнее давление, и ответственные партии считают ненужным раскачивать лодку. Поэтому не выступают с жёсткими заявлениями, не критикуют власть, понимая, что критика власти даже в вопросе тарифов ЖКХ или ещё чего-то — это общая критика власти, которая может быть подхвачена и раздута в разных направлениях, в том числе и против основной темы внешней политики: победы в специальной военной операции, противостояния Западу и сплочения общества на этой теме. Такая позитивная трактовка вполне возможна. С другой стороны, можно предположить обратную ситуацию: что оппозиция понимает, что проходит в органы власти она только благодаря договорённостям с нынешними властями, с исполнительной властью, с вертикалью власти от правительства, Госдумы до региональных структур. И критиковать эту вертикаль опасно. Если ты уже в неё вошёл, то ты являешься частью этой системы, соответственно, действуешь, работаешь по правилам внутри этой системы. Критиковать можно отдельные темы, на которые получил специальное разрешение, другие критиковать нельзя, иначе выпадаешь из системы. Можно предположить и такую трактовку ситуации. Так что любой смотрящий, любой наблюдающий может придерживаться как одного, так и второго взгляда. Ну а истина где-то посередине».

По мнению главного редактора интернет-портала ПЛН, политического обозревателя Александра Савенко, такое поведение оппозиционеров обусловлено страхом перед политическим давлением, желанием сохранить комфортные должности и отсутствием реальной политической воли, что в конечном счете ведет к потере доверия избирателей.

«В былые годы такие "подарки", как повышение платы за услуги ЖКХ, рост стоимости проезда в транспорте или другие возмущающие людей планы властей, — псковская оппозиция сразу брала на вооружение. И, к примеру, прежние лидеры обкома КПРФ — те же Сергей Гоголев или Александр Рогов — публично выступали с острой критикой, использовали для этого и трибуну областного Собрания, и СМИ, еще и митинг могли организовать. Да, конечно, иногда оппозиция пыталась хайпануть, набрать очки перед выборами, выступить с популистскими заявлениями, но и польза была: власть прислушивалась, реагировала, объясняла, вела диалог. Теперь всё по-другому. Оппозиция молчит, ничего не говорит, уж тем более ничего не предпринимает. Почему так происходит? Во-первых, всего боятся — времена изменились, политический климат стал более суровым, и страшно оказаться под жестким прессингом - может так прилететь, что мало не покажется. Примеры известны. Второе — как бы страшно не было, если назвался оппозицией — то надо стараться соответствовать: умудряться и на ёлку влезть, и ничего не ободрать. Это требует определенного таланта, ума, знаний, энергии, задора, боевитости. А с этим у большинства в рядах оппозиции очевидные проблемы — они пассивны, блеклы, ничего не хотят. Сохранили свои кресла в Законодательном Собрании, ну то есть статус, зарплаты и прочие кайфушки — и в ус не дуют. Если журналисты скажут, что сопли жуют — страшно обижаются, если московское партийное руководство критикует — как-то оправдываются, но... не меняются. Люди, они же избиратели, всё это видят — и естественно, делают выводы. Как следствие, результаты тех же псковских коммунистов на выборах постоянно становятся хуже. И кстати, в ЦК КПРФ это отмечают, критикуют, еще и за то, что от тандема секретарей обкома Петр Алексеенко — Дмитрий Михайлов только благодарности слышны в адрес власти, заискивают перед ней, не хотят или не могут дать политических оценок, что очевидно идет вразрез с партийной линией. В целом, очень печально, что оппозиция перестала реагировать на социальную проблематику и превратилась в сервисную службу при власти. Я убежден, что оппозиция должна иметь свой голос, и он должен быть услышан».

Мнение наших собеседников разделились. Кто-то считает критику власти опасной в нынешнее время, кто-то полагает, что в ней нет смысла, а кто-то все-таки уверен в ее необходимости. Какой подход правильный, сказать сложно. Однако многие активные граждане все еще ждут, что когда-то изменится текущая политическая реальность, и оппозиция сможет так же громко, как и раньше, отстаивать интересы своих избирателей.

Александра Мошина