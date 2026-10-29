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ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2026»

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Псковская Лента Новостей продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». В ближайшие дни завершится этап сбора предложений по персонам. До 31 октября читатели ПЛН могут обратиться в редакцию и назвать имена тех, кто, по их мнению, наиболее влиятелен и заслуживает включения в рейтинг.

Свои предложения направляйте на электронный адрес redaktor@pln-pskov.ru. Просим указывать в сообщениях фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также его основные достижения. Под влиятельностью мы понимаем возможность оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. 

Проект «100 самых влиятельных персон Псковско области» реализуется в несколько этапов. По итогам первого - составляется так называемый «длинный список», в который, как показывает многолетняя практика, входит около 500 человек: это руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры региональных отделений политических партий и общественных организаций и др. В дальнейшем рабочая группа с участием привлеченных экспертов систематизирует всю полученную информацию, проводит всесторонний анализ и формирует список ста самых влиятельных персон. В 2026 году на этом этапе мы впервые используем возможности искусственного интеллекта. Однако решающее слово, как и прежде, будет за людьми: в ноябре-декабре мы предложим сотням экспертов высказать свое мнение — либо заполнив бумажную анкету, либо проголосовав в режиме ДЭГ на сайте ПЛН. По итогам исследования будет сформирован и опубликован итоговый рейтинг.

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Напомним, проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется с 2018 года. Он призван сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Ранее исследовательская работа ПЛН получила высокую оценку экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам всероссийского конкурса, проводимого авторитетным исследовательским центром, проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» вошел в число 12 лучших по стране.

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