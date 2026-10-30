Станислав Стармолотов принял присягу и получил удостоверение главы Пскова

Торжественная церемония вступления Станислава Стармолотова в должность главы Пскова и принятия присяги состоялась на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я, Стармолотов Станислав Янович, клянусь при осуществлении полномочий главы города Пскова соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Псковской области, Устав города Пскова, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности»,- сказал Станислав Стармолотов.

После этого текст присяги избранный глава города удостоверил подписью.

«Консолидировав свою волю, силу, депутатский корпус принял решение доверить вам наш замечательный город с нашими успехами, с нашими вопросами и теми проблемами, которые у нас продолжают оставаться, и которые мы все вместе будем решать. Очень хотелось бы, чтобы традиции, заложенные предыдущими руководителями города, продолжались. Чтобы вы с таким же темпом, таким же напором и желанием вникали во все проблемы наши жизненные, человеческие, в том числе депутатские. А традиции работы депутата у этого корпуса сложились очень хорошие, и я думаю, мы их продолжим. Вам хочется пожелать личного счастья, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо за то, что вы всегда с нами и готовы двигаться вперед вместе со всем нашим замечательным городом», - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Мы действительно передаем в надежные руки ключ от города», - поддержал депутат Законодательного Собрания Алексей Севастьянов.

«Спасибо огромное за то доверие, которое вы мне оказали. Не скрываю, был искренне удивлен, что депутатский корпус единогласно отдал свои голоса за мою кандидатуру. В свою очередь, безусловно, клянусь, что дальше мы будем работать на благо нашего великого древнего города, на благо жителей нашего города. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие и наш город дальше процветал, развивался. Спасибо еще раз за доверие», - резюмировал Станислав Стармолотов.