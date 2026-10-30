 
Политика

Юрий Бурлин о новом главе Пскова: Опыт и компетенции руководителя вселяют надежду, что у него все получится

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Станислав Стармолотов - достойная кандидатура на пост главы Пскова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат городской Думы Юрий Бурлин. 

«Я считаю, что это достойная кандидатура, которая пришла на пост главы города Пскова. Тот этап, который предстоит, непростой. Но в то же время опыт и компетенции данного руководителя позволяют надеяться, что все у него получится. Хочется только послать ему лучи поддержки. А мы со стороны депутатского корпуса обязательно поддержим его во всех положительных начинаниях», - сказал депутат. 

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.

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Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

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