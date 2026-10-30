Юрий Бурлин о новом главе Пскова: Опыт и компетенции руководителя вселяют надежду, что у него все получится

Станислав Стармолотов - достойная кандидатура на пост главы Пскова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат городской Думы Юрий Бурлин.

«Я считаю, что это достойная кандидатура, которая пришла на пост главы города Пскова. Тот этап, который предстоит, непростой. Но в то же время опыт и компетенции данного руководителя позволяют надеяться, что все у него получится. Хочется только послать ему лучи поддержки. А мы со стороны депутатского корпуса обязательно поддержим его во всех положительных начинаниях», - сказал депутат.