«Приступаем к работе без остановки»: Станислав Стармолотов о вступлении в должность главы Пскова

«Это огромнейшая ответственность за доверенный мне пост, за доверие депутатского корпуса, который в свою очередь избирали псковичи. Поэтому что? Приступаем к работе без остановки на благо города», - сказал Станислав Стармолотов, комментируя вступление в должность главы Пскова 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый градоначальник намеревается продолжать традиции предыдущего главы города Бориса Елкина и работать на благо псковичей.

«Я готов продолжить линию развития города, начатую предыдущим руководителем Борисом Андреевичем Елкиным, он добился ощутимых результатов. Готов завершить начатые проекты, продолжить новые, развивать коммунальную, дорожную и сетевую инфраструктуры, развивать общеобразовательные учреждения, обеспечивать надлежащую транспортную доступность для населения. Работать в целом на качество, развивать национальные и региональные проекты по городу. Абсолютно огромная, обширная сфера деятельности, поэтому все перечислять, наверное, будет очень долго», - резюмировал Станислав Стармолотов.

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня, 30 октября. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.