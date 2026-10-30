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«Приступаем к работе без остановки»: Станислав Стармолотов о вступлении в должность главы Пскова

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«Это огромнейшая ответственность за доверенный мне пост, за доверие депутатского корпуса, который в свою очередь избирали псковичи. Поэтому что? Приступаем к работе без остановки на благо города», - сказал Станислав Стармолотов, комментируя вступление в должность главы Пскова 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Новый градоначальник намеревается продолжать традиции предыдущего главы города Бориса Елкина и работать на благо псковичей. 

«Я готов продолжить линию развития города, начатую предыдущим руководителем Борисом Андреевичем Елкиным, он добился ощутимых результатов. Готов завершить начатые проекты, продолжить новые, развивать коммунальную, дорожную и сетевую инфраструктуры, развивать общеобразовательные учреждения, обеспечивать надлежащую транспортную доступность для населения. Работать в целом на качество, развивать национальные и региональные проекты по городу. Абсолютно огромная, обширная сфера деятельности, поэтому все перечислять, наверное, будет очень долго», - резюмировал Станислав Стармолотов. 

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня, 30 октября. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.

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