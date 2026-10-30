«Приступаем к работе без остановки»: Станислав Стармолотов о вступлении в должность главы Пскова

«Это огромнейшая ответственность за доверенный мне пост, за доверие депутатского корпуса, который в свою очередь избирали псковичи. Поэтому что? Приступаем к работе без остановки на благо города», - сказал Станислав Стармолотов, комментируя вступление в должность главы Пскова 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Новый градоначальник намеревается продолжать традиции предыдущего главы города Бориса Елкина и работать на благо псковичей.
Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня, 30 октября. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.