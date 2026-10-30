Найти топливо для корабля и проложить ему курс — Дмитрий Барабанов о задачах нового главы Пскова

Будучи министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, Станислав Стармолотов сформировал положительное мнение о себе. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Барабанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Находясь на посту министра транспорта и дорожного хозяйства, Станислав Стармолотов выполнял все свои полномочия в рамках работы министерства и структурных подразделений. Это хозяйственная сфера, которая действует на земле. А здесь мало того, что необходимо заниматься и хозяйственной деятельностью, еще необходимо быть публичной личностью, и эти две личности соединить между собой. Безусловно, у него получится, сомнений в этом нет. Тяжело первые пять лет, потом привыкаешь и свыкаешься. Новому главе города нужно найти топливо для корабля и проложить ему курс. А система должна эти задачи отрабатывать совместно», - сказал депутат.

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.