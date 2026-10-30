 
Политика

Найти топливо для корабля и проложить ему курс — Дмитрий Барабанов о задачах нового главы Пскова

0

Будучи министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, Станислав Стармолотов сформировал положительное мнение о себе. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Барабанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Находясь на посту министра транспорта и дорожного хозяйства, Станислав Стармолотов выполнял все свои полномочия в рамках работы министерства и структурных подразделений. Это хозяйственная сфера, которая действует на земле. А здесь мало того, что необходимо заниматься и хозяйственной деятельностью, еще необходимо быть публичной личностью, и эти две личности соединить между собой. Безусловно, у него получится, сомнений в этом нет. Тяжело первые пять лет, потом привыкаешь и свыкаешься. Новому главе города нужно найти топливо для корабля и проложить ему курс. А система должна эти задачи отрабатывать совместно», - сказал депутат.

Напомним, очередная 54-й сессия Псковской городской Думы седьмого созыва прошла сегодня. В повестку было включено 11 вопросов, один из которых - избрание нового главы города.

Смотрите также

Станислав Стармолотов принял присягу и получил удостоверение главы Пскова

0

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Барабанов Дмитрий Александрович

Барабанов Дмитрий Александрович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №14

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026