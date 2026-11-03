Станислав Стармолотов: Коммуникацию будем выстраивать во всех направлениях

Для эффективного развития города Пскова необходимо выстроить коммуникацию на всех уровнях. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) глава города Пскова Станислав Стармолотов.

«Важна любая коммуникация. Надо выстраивать ее во всех направлениях: в соцсетях, в мессенджерах, через депутатов и от них брать информацию. Прямое взаимодействие с населением важно – выезды, работа с ТОСами (территориальными общественными самоуправлениями – ред.). Понятно, что не все люди готовы общаться, но всегда есть активисты, которые представляют точку зрения коллективов. Безусловно, это СМИ. На моей должности нужно максимально выстроить взаимодействие на всех уровнях», – высказал свое мнение Станислав Стармолотов.

Он добавил, что без лишнего популизма может назвать своей командой всех жителей города.

«Я не сторонник популистских высказываний, но помимо аппарата правительства области, депутатского корпуса, своей командой я могу назвать самих жителей Пскова. Нам необходимо выстроить такое взаимодействие, чтобы эффективно работать над развитием города», – сказал Станислав Стармолотов.

Также новый глава города готов к конструктивной критике.