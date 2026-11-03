Станислав Стармолотов: Коммуникацию будем выстраивать во всех направлениях

Для эффективного развития города Пскова необходимо выстроить коммуникацию на всех уровнях. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) глава города Пскова Станислав Стармолотов.
«Важна любая коммуникация. Надо выстраивать ее во всех направлениях: в соцсетях, в мессенджерах, через депутатов и от них брать информацию. Прямое взаимодействие с населением важно – выезды, работа с ТОСами (территориальными общественными самоуправлениями – ред.). Понятно, что не все люди готовы общаться, но всегда есть активисты, которые представляют точку зрения коллективов. Безусловно, это СМИ. На моей должности нужно максимально выстроить взаимодействие на всех уровнях», – высказал свое мнение Станислав Стармолотов.
Он добавил, что без лишнего популизма может назвать своей командой всех жителей города.
Также новый глава города готов к конструктивной критике.