«Собственной персоной»: Антон Мороз о работе в Госдуме

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Сегодня гостем студии станет депутат Государственной Думы Антон Мороз. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним, какие задачи оказались самыми неожиданными, а какие — наиболее приоритетными в первые месяцы работы в Госдуме, какие цели депутат ставит на ближайший год, как выстраивается баланс между федеральной повесткой и запросами жителей Псковской области?

Напомним, 20 сентября 2026 года Антон Мороз был избран депутатом Государственной Думы 9-го созыва. Получил депутатский мандат по федеральному списку партии «Единая Россия», выдвигался в составе региональной группы, объединяющей Ленинградскую и Псковскую области, вошел в состав комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.