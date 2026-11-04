 
Политика

«Собственной персоной»: Антон Мороз о работе в Госдуме

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной». 

Сегодня гостем студии станет депутат Государственной Думы Антон Мороз. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним, какие задачи оказались самыми неожиданными, а какие — наиболее приоритетными в первые месяцы работы в Госдуме, какие цели депутат ставит на ближайший год, как выстраивается баланс между федеральной повесткой и запросами жителей Псковской области? 

Напомним, 20 сентября 2026 года Антон Мороз был избран депутатом Государственной Думы 9-го созыва. Получил депутатский мандат по федеральному списку партии «Единая Россия», выдвигался в составе региональной группы, объединяющей Ленинградскую и Псковскую области, вошел в состав комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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