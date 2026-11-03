Кампания «Единой России» в Псковской области и Александр Серавин претендуют на главную политическую премию года

Кампания «Единой России» на парламентских выборах в Псковской области и политтехнолог Александр Серавин претендуют на премию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет -2026». Федеральный лонг-лист премии опубликован организаторами. Ранее эксперты отобрали самые результативные и технологичные избирательные кампании.

В лонг-лист престижной политической премии в номинации «Лучшая кампания территориальной группы партии власти по выборам в Госдуму» вошла территориальная группа № 39 «Единой России» (Ленинградская и Псковская области; кандидаты: Александр Дрозденко, Михаил Ведерников, Ольга Занко, Антон Мороз. Алексей Ломов).

По мнению экспертов, важным фактором успеха и главным результатом этой технологичной кампании стало то, что по спискам территориальной группы депутатом Государственной Думы IX созыва стал Антон Мороз.

Известный политтехнолог, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Серавин выдвинут в престижной спецноминации «Сапожник в сапогах» (для политтехнологов, успешно ушедших в публичную политику). Напомним, ранее Александр Серавин работал вице-губернатором Псковской области по вопросам внутренней политики.

Согласно календарю премии РАСО, 9 ноября будет оглашен шорт-лист, 12–13 ноября пройдет публичная защита российских кейсов, а 18 ноября — награждение победителей в Национальном центре «Россия».

Напомним, политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет» учреждена в 2016 году. Она присуждается политикам, государственным деятелям, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.