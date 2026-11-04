Антон Мороз: Продолжаю внимательно следить за территорией псковского округа №3

Депутат Государственной Думы Антон Мороз намерен участвовать в подготовке к выборам в Псковскую городскую Думу, которые состоятся в 2027 году. Парламентарий допускает, что предложит однопартийцам кандидатуры людей, способных продолжить работу по развитию муниципалитета. При этом окончательное решение о поддержке кандидатов должны принимать жители, об этом Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

По словам Антона Мороза, обновление городской Думы является естественным политическим процессом, который позволяет привлекать к работе новых специалистов, хозяйственников и представителей молодого поколения. При этом важно сохранить преемственность уже начатых проектов и обеспечить дальнейшее выполнение обязательств перед жителями.

«Я думаю, что обновление неизбежно. Это нормальная ротационная процедура, которая позволяет свежую кровь, новых политиков, новых хозяйственников привлекать для развития территории нашего региона. Необходимо готовить подрастающее поколение, молодежь привлекать для участия в выборных кампаниях», — заявил парламентарий.

Он отметил, что в ходе предыдущей избирательной кампании жители Псковской области передали большое количество предложений и обращений, которые легли в основу Народной программы «Единой России». Теперь задача команды — обеспечить выполнение этих обязательств в течение ближайших пяти-шести лет.

Говоря о возможном участии в формировании команды кандидатов на муниципальные выборы, Антон Мороз подчеркнул, что готов оказывать содействие губернатору, новому главе Пскова Станиславу Стармолотову и руководству городской Думы.

«Возможно, я порекомендую какой-то перечень людей, которые, на мой взгляд, могут помочь развивать регион, как мои помощники по работе в Государственной Думе. Фамилии пока озвучивать не буду. Я думаю, что кто-то из коллег вполне в состоянии подхватить ту работу, которую мы начали, и развивать ее. Естественно, если жители это поддержат», — рассказал депутат.

При этом конкретные фамилии потенциальных кандидатов он пока раскрывать не стал, пояснив, что обсуждение возможных вариантов еще продолжается.

Антон Мороз также подчеркнул, что намерен сохранить связь с третьим избирательным округом Пскова, где работал в качестве депутата городской Думы. По его словам, именно жители этой территории и поддержка местных общественных лидеров стали важной опорой его команды.

«Третий округ для меня родной. Жители, которые проживают там, для меня родные люди. Я прихожу в этот округ с огромным удовольствием. Мне очень приятно, что я там узнаваемый, что ко мне нормальное отношение, к моей команде. Поэтому мы будем продолжать внимательно следить за территорией третьего округа», — заявил Антон Мороз.

Гость студии добавил, что готов поддержать и кандидата, которого жители самостоятельно предложат для участия в выборах. По мнению депутата, главное — сохранить командную работу и продолжить реализацию инициатив, которые уже начали приносить результаты.