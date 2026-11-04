Антон Мороз: Продолжаю внимательно следить за территорией псковского округа №3

Депутат Государственной Думы Антон Мороз намерен участвовать в подготовке к выборам в Псковскую городскую Думу, которые состоятся в 2027 году. Парламентарий допускает, что предложит однопартийцам кандидатуры людей, способных продолжить работу по развитию муниципалитета. При этом окончательное решение о поддержке кандидатов должны принимать жители, об этом Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).
По словам Антона Мороза, обновление городской Думы является естественным политическим процессом, который позволяет привлекать к работе новых специалистов, хозяйственников и представителей молодого поколения. При этом важно сохранить преемственность уже начатых проектов и обеспечить дальнейшее выполнение обязательств перед жителями.
Он отметил, что в ходе предыдущей избирательной кампании жители Псковской области передали большое количество предложений и обращений, которые легли в основу Народной программы «Единой России». Теперь задача команды — обеспечить выполнение этих обязательств в течение ближайших пяти-шести лет.
Говоря о возможном участии в формировании команды кандидатов на муниципальные выборы, Антон Мороз подчеркнул, что готов оказывать содействие губернатору, новому главе Пскова Станиславу Стармолотову и руководству городской Думы.
При этом конкретные фамилии потенциальных кандидатов он пока раскрывать не стал, пояснив, что обсуждение возможных вариантов еще продолжается.
Антон Мороз также подчеркнул, что намерен сохранить связь с третьим избирательным округом Пскова, где работал в качестве депутата городской Думы. По его словам, именно жители этой территории и поддержка местных общественных лидеров стали важной опорой его команды.
Гость студии добавил, что готов поддержать и кандидата, которого жители самостоятельно предложат для участия в выборах. По мнению депутата, главное — сохранить командную работу и продолжить реализацию инициатив, которые уже начали приносить результаты.
Пресс-портреты