Рейтингомер: миллион за ребенка, подстава от госмедиахолдинга и комичные комми

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Александр Грацкий

Минус пять получает отбывающий 11-летний срок за взятки экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. Он давно за решеткой, но судебные процессы продолжаются: у бывшего чиновника изымают имущество. Теперь суд обратил в доход государства моторное судно, которое было куплено подельником господина Грацкого в 2023 году за 1 миллион 230 тысяч рублей. Приобретено оно было на неподтвержденные доходы.

-4 Ксения Григорьева

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Минус четыре ставим региональному министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ксении Григорьевой. По данным Счетной палаты Псковской области, показатели реализации национального проекта в строительстве и ЖКХ за девять месяцев 2026-го значительно ниже, в других сферах — всего 43,5%. В среднем кассовое исполнение по расходам на реализацию нацпроектов составило в области на 1 октября почти 60%.

-3 Александр Баев

Тройку со знаком минус заносим в дневник первого секретаря псковского горкома КПРФ Александра Баева. Отрицательной оценкой отмечаем абсолютную пассивность коммунистов Пскова, проведение ими мероприятия в годовщину Октябрьской революции откровенно для галочки и дежурное выступление персека у памятника Ленину. Особенно комично прозвучали слова товарища Баева о том, что «идеалы Октября остаются близкими и понятными молодым людям» - это притом, что на сходку пришло человек двадцать с чем-то, а молодежи среди них не было от слова «совсем».

-2 Олег Лебедев

Минус два отправляем в Куньинский округ его главе Олегу Лебедеву. В деятельности администрации этого муниципального образования установлены нарушения требований закона и ведения бюджетного учета имущества. Как сообщила Счетная палата региона, за ненадлежащее исполнение обязанностей должностные лица администрации округа привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлены замечания.

-1 Ирина Федорова

Единицу схлопотала директор госмедиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Ведомые ею СМИ продолжают выставлять приглашенных собеседников в дурном свете. Очередной «жертвой» стала руководитель регионального Центра поддержки экспорта Мария Сидорук. СМИ госмедиахолдинга представили ее эдаким «аналитиком 80-го уровня», с карикатурными открытиями америки вроде такого: до Китая далеко - поэтому логистика дорогая. Глядя на подобные, регулярно повторявшиеся нелепые ситуации, задаемся вопросом: это просто непрофессионализм исполнителей или же «фига в кармане», и над гостями зачем-то глумятся умышленно.

0 Артем Иванов

Нейтральную оценку 0 сегодня получает экс-замглавы Псковского района Артем Иванов. Всего месяц назад он был назначен на должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ Псковской области, но, по мнению наблюдателей, даже за короткий срок продемонстрировал свои качества. С учетом многочисленных вопросов к нынешнему руководителю ведомства господин Иванов может рассматриваться в перспективе как кандидат на министерское кресло.

+1 Николай Горбачев

Фото: сайт писателей Псковской области

Плюс один заслужил член Союза писателей России, краевед, коммунист Николай Горбачев. Он стал лауреатом литературного конкурса «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним!» Наградой отмечен очерк истории псковского поискового объединения «15 лет в поиске». Напомним, что Николай Горбачев многие годы возглавлял военно-патриотическую поисковую общественную организацию «След «Пантеры».

+2 Елена Иванова

Фото с сайта администрации Бежаницкого муниципального округа

Плюс два заработала глава Бежаницкого округа Елена Иванова. Муниципалитет стал лидером по результатам голосования по выбору общественных территорий для благоустройства и получит дополнительное финансирование в размере 1 миллиона рублей. Денежный сертификат можно будет использовать на дальнейшее развитие и благоустройство территорий.

+3 Юрий Сорокин

Строчкой выше, на плюс три, расположился вице-спикер регионального парламента, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Он продолжает активно развивать спорт и занимается благотворительностью. На этот раз Юрий Сорокин передал теннисные столы региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Спортивный инвентарь вручили ветеранам специальной военной операции и сотрудникам фонда.

+4 Сергей Николаев

Плюс четыре ставим врио ректора Псковского государственного университета Сергею Николаеву. Вуз живет насыщенной жизнью и регулярно преподносит позитивные инфоповоды. Очередной из них последовал на минувшей неделе - после капремонта в ПсковГУ открыли многофункциональное молодежное пространство для студенческих объединений, творческих коллективов и инициативных ребят.

+5 Дмитрий Мельников

Плюс пять получает руководитель регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников. Возглавляемое им предприятие стало первым в Псковской области, которое подключилось к демографическому стандарту и ввело масштабные выплаты при рождении детей. С 30 октября на заводе действует новая мера поддержки – корпоративный семейный капитал: 500 тысяч рублей – за рождение первого ребенка, 750 000 – за второго, миллион – за третьего и каждого последующего.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!