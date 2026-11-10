«Гонки по вертикали»: День единства, уроки 1917-го и время экспертов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Начинаем обзор событий общественно-политической жизни за неделю, на которую пришлись сразу два праздника, имеющих - ну вот если послушать наших политиков - очень важное значение и для них, и для всего общества. В былые годы в такие дни мы наблюдали массовые демонстрации по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, митинги в День народного единства, выступления и сторонников власти, и оппозиции. Партийцы всех мастей пытались использовать на всю катушку эти поводы, чтобы образно говоря, пройтись «по главной улице с оркестром» - обратить на себя внимание, напомнить о собственных взглядах, собрать актив, привлечь под свои знамена новых сторонников, чего-то такое задвинуть в массы поинтереснее и желательно с привязкой к очередному красному дню календаря.
- Это просто какой-то праздник (из фильма «Приключения Буратино»).
Сейчас нет не то что всего этого, а даже попыток выделиться не видно, что весьма наглядно подтвердили события минувшей недели. Да, какие-то мероприятия, как водится, проводились — к примеру, 4 ноября на «Машиностроителе» организовали массовую зарядку (и там можно было увидеть ряд известных единороссов). В Великих Луках (которые могут служить примером по части проведения официальных мероприятий в дни государственных праздников) развернули гигантский триколор.
Фото: Псковское региональное отделение ЛДПР
А вот здесь, совсем недалеко от нашей редакции, на Четырех углах в Пскове митинговали либерал-демократы. Проводился и ряд других мероприятий — концерты, квизы, привычные выходы коммунистов к памятнику Владимиру Ленину в городах и поселках — но в целом происходило всё это, на мой взгляд, даже не по традиции, а скорее - по инерции. Я сейчас говорю не про то, что власти так и не смогли придумать какую-то форму празднования 4 ноября, которая бы «зашла» в народ, что ранее мы отмечали неоднократно, а о том, что политики и партии теперь даже не пытаются что-то придумать и предпринять — то ли ленятся, то ли настолько некреативны, то ли так боятся ненароком раскачать пресловутую лодку. И если у тех же коммунистов в былые годы, при первом секретаре Владимире Никитине или покойном Александре Рогове — мы видели попытки что-то такое сделать и напомнить о своей оппозиционности, то теперь этого нет и в помине.
Фото: Псковское областное отделение КПРФ
Согласно отчету самих же коммунистов на их сайте, 7 ноября пришли к памятнику Ленину, первый секретарь обкома Петр Алексеенко отметил важное значение событий 1917 года, персек псковского горкома Александр Баев подчеркнул, что идеалы Октября остаются близкими и понятными молодым людям — комичность ситуации в том, что среди двадцати с чем-то собравшихся молодежи не было вовсе. Потом прозвучали стихи, резолюцию митинга зачитал второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов. Возложили цветы, сфотографировались — занавес.
- Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»).
Могло ли быть иначе? Разумеется, да — примеров здесь немало: начиная с того, что в соседних регионах страны коммунисты как-то пытались быть ярче, звали на свои мероприятия музыкантов — каких-то панков, использовали образ Че Гевары — и заканчивая тем, что и сейчас на телеканале коммунистов «Красная линия» серьезно обсуждали уроки 1917 года — то есть не то, что просто дежурно проговорили заученные формулировки — как мантру повторили слова про Великий Октябрь, а реально обсуждали важную тему, искали причинно-следственные связи и так далее.
Кстати говоря, на канале «Культура» 7 ноября тоже обсуждали тему: «Октябрь 1917-го: почему это прошлое никак не станет "забытым"?» - нам тут особенно интересно, что выпуск ток-шоу «Агора» с Михаилом Швыдким вышел, можно сказать, «псковским» — обсудить, почему события вековой давности до сих пор вызывают интерес, пригласили художественного руководителя Псковского театра драмы, режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева и директора Российского государственного архива древних актов, историка Владимира Аракчеева, в прошлом сотрудника псковского университета.
Фото: страница Псковского театра драмы в соцсети «ВКонтакте»
Невозможно не согласиться с авторами программы в том, что революция в России остается одной из самых живых тем в мировой истории, даже спустя более чем столетие. Интерес к ней не угасает: историки продолжают спорить о том, был ли неизбежен этот перелом, а деятели искусства ищут в хаосе тех лет личные трагедии, примеры невероятного мужества и фатальных ошибок. Дискуссия в студии была очень интересной — так что, советую посмотреть, запись программы легко найти в сети.
Напоследок хотел бы напомнить, что ПЛН в настоящее время продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Мы занимаемся этой работой каждый год, с 2018-го, чтобы сделать политику более открытой, публичной и понятной людям.
На первом этапе, который недавно завершился, мы собирали предложения читателей по персонам, которые по их мнению, оказывают реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.
По итогам этого этапа появляется так называемый «длинный список»: в него входят это руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры региональных отделений политических партий и общественных организаций и др. В настоящее время рабочая группа систематизирует всю полученную информацию, проводит всесторонний анализ и по итогу формирует список ста самых влиятельных персон. Ну а решающее слово, как и прежде, будет за экспертами: в ноябре и декабре мы предложим им высказать свое мнение — либо заполнив бумажную анкету, либо проголосовав в режиме ДЭГ на сайте ПЛН. Этот этап стартует совсем скоро. Поэтому прошу всех экспертов, кому в ближайшее время придут анкеты, обязательно их заполнить и прислать в адрес редакции.
На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!