«Гонки по вертикали»: День единства, уроки 1917-го и время экспертов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Начинаем обзор событий общественно-политической жизни за неделю, на которую пришлись сразу два праздника, имеющих - ну вот если послушать наших политиков - очень важное значение и для них, и для всего общества. В былые годы в такие дни мы наблюдали массовые демонстрации по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, митинги в День народного единства, выступления и сторонников власти, и оппозиции. Партийцы всех мастей пытались использовать на всю катушку эти поводы, чтобы образно говоря, пройтись «по главной улице с оркестром» - обратить на себя внимание, напомнить о собственных взглядах, собрать актив, привлечь под свои знамена новых сторонников, чего-то такое задвинуть в массы поинтереснее и желательно с привязкой к очередному красному дню календаря.

- Это просто какой-то праздник (из фильма «Приключения Буратино»).

Сейчас нет не то что всего этого, а даже попыток выделиться не видно, что весьма наглядно подтвердили события минувшей недели. Да, какие-то мероприятия, как водится, проводились — к примеру, 4 ноября на «Машиностроителе» организовали массовую зарядку (и там можно было увидеть ряд известных единороссов). В Великих Луках (которые могут служить примером по части проведения официальных мероприятий в дни государственных праздников) развернули гигантский триколор.

Фото: Псковское региональное отделение ЛДПР

А вот здесь, совсем недалеко от нашей редакции, на Четырех углах в Пскове митинговали либерал-демократы. Проводился и ряд других мероприятий — концерты, квизы, привычные выходы коммунистов к памятнику Владимиру Ленину в городах и поселках — но в целом происходило всё это, на мой взгляд, даже не по традиции, а скорее - по инерции. Я сейчас говорю не про то, что власти так и не смогли придумать какую-то форму празднования 4 ноября, которая бы «зашла» в народ, что ранее мы отмечали неоднократно, а о том, что политики и партии теперь даже не пытаются что-то придумать и предпринять — то ли ленятся, то ли настолько некреативны, то ли так боятся ненароком раскачать пресловутую лодку. И если у тех же коммунистов в былые годы, при первом секретаре Владимире Никитине или покойном Александре Рогове — мы видели попытки что-то такое сделать и напомнить о своей оппозиционности, то теперь этого нет и в помине.

Фото: Псковское областное отделение КПРФ

Согласно отчету самих же коммунистов на их сайте, 7 ноября пришли к памятнику Ленину, первый секретарь обкома Петр Алексеенко отметил важное значение событий 1917 года, персек псковского горкома Александр Баев подчеркнул, что идеалы Октября остаются близкими и понятными молодым людям — комичность ситуации в том, что среди двадцати с чем-то собравшихся молодежи не было вовсе. Потом прозвучали стихи, резолюцию митинга зачитал второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов. Возложили цветы, сфотографировались — занавес.

- Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»).

Могло ли быть иначе? Разумеется, да — примеров здесь немало: начиная с того, что в соседних регионах страны коммунисты как-то пытались быть ярче, звали на свои мероприятия музыкантов — каких-то панков, использовали образ Че Гевары — и заканчивая тем, что и сейчас на телеканале коммунистов «Красная линия» серьезно обсуждали уроки 1917 года — то есть не то, что просто дежурно проговорили заученные формулировки — как мантру повторили слова про Великий Октябрь, а реально обсуждали важную тему, искали причинно-следственные связи и так далее.

Кстати говоря, на канале «Культура» 7 ноября тоже обсуждали тему: «Октябрь 1917-го: почему это прошлое никак не станет "забытым"?» - нам тут особенно интересно, что выпуск ток-шоу «Агора» с Михаилом Швыдким вышел, можно сказать, «псковским» — обсудить, почему события вековой давности до сих пор вызывают интерес, пригласили художественного руководителя Псковского театра драмы, режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева и директора Российского государственного архива древних актов, историка Владимира Аракчеева, в прошлом сотрудника псковского университета.

Фото: страница Псковского театра драмы в соцсети «ВКонтакте»

Невозможно не согласиться с авторами программы в том, что революция в России остается одной из самых живых тем в мировой истории, даже спустя более чем столетие. Интерес к ней не угасает: историки продолжают спорить о том, был ли неизбежен этот перелом, а деятели искусства ищут в хаосе тех лет личные трагедии, примеры невероятного мужества и фатальных ошибок. Дискуссия в студии была очень интересной — так что, советую посмотреть, запись программы легко найти в сети.

Напоследок хотел бы напомнить, что ПЛН в настоящее время продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Мы занимаемся этой работой каждый год, с 2018-го, чтобы сделать политику более открытой, публичной и понятной людям.

В декабре традиционно появляется долгожданный рейтинг, но этому предшествует большая работа.

На первом этапе, который недавно завершился, мы собирали предложения читателей по персонам, которые по их мнению, оказывают реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

По итогам этого этапа появляется так называемый «длинный список»: в него входят это руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры региональных отделений политических партий и общественных организаций и др. В настоящее время рабочая группа систематизирует всю полученную информацию, проводит всесторонний анализ и по итогу формирует список ста самых влиятельных персон. Ну а решающее слово, как и прежде, будет за экспертами: в ноябре и декабре мы предложим им высказать свое мнение — либо заполнив бумажную анкету, либо проголосовав в режиме ДЭГ на сайте ПЛН. Этот этап стартует совсем скоро. Поэтому прошу всех экспертов, кому в ближайшее время придут анкеты, обязательно их заполнить и прислать в адрес редакции.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!