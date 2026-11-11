Госдума рассмотрела три законопроекта: о коттеджных поселках, унитарных предприятиях и управлении имуществом

Депутат Государственной думы от Псковской области Антон Мороз принял участие в пленарном заседании Государственной Думы. Депутаты рассмотрели три важных законопроекта – о коттеджных посёлках, коммунальной инфраструктуре и управлении публичным имуществом. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

Депутаты приняли во втором чтении закон, который ставит точку в проблеме «коттеджного рабства», когда жители оказываются заложниками застройщика или владельца дорог и сетей

«Теперь границы посёлка закрепят в ЕГРН, дороги и общая инфраструктура перейдут в долевую собственность жителей, а способ управления они выберут сами - навязать «свою» УК застройщик больше не сможет. Все платежи - в открытом доступе, а точечная застройка - только с согласия всех собственников», - отметил Антон Мороз.

Кроме того, информация о платежах за содержание общей инфраструктуры станет открытой. Точечная застройка территории будет возможна только с согласия всех собственников.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрели ещё два законопроекта.

Один из них предусматривает освобождение государственных и муниципальных унитарных предприятий от уплаты госпошлины при регистрации и прекращении права хозяйственного ведения на государственную и муниципальную недвижимость. Документ рассмотрели во втором и третьем чтениях.

Ещё один законопроект, принятый в первом чтении, касается создания единой федеральной информационной системы управления государственным и муниципальным имуществом. Она позволит органам власти вести учёт недвижимости по общим правилам.

«Все решения - в интересах людей и страны. Работа в Государственной Думе продолжается!» - резюмировал Антон Мороз.