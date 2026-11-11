ЦИК РФ рекомендовала кандидатуры для нового состава Избирательной комиссии Псковской области

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации рассмотрены кандидатуры для нового состава Избирательной комиссии Псковской области в связи с истечением срока полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном облизбиркоме

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

В адрес губернатора и Законодательного Собрания Псковской области направлены предложения по кандидатурам для назначения членами Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса на новый срок полномочий: Игоря Сопова (действующего председателя ИКПО) и Сергея Кулакова (действующего зампредседателя ИКПО).

Назначение членов комиссии с правом решающего голоса — важный этап для обеспечения прозрачности и законности будущих избирательных процессов в регионе.