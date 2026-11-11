Александр Козловский стал заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сменил профильный комитет и занял пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Соответствующие кадровые решения парламентарии приняли на пленарном заседании.

Проектом постановления (№ 26728-9) депутаты палаты парламента вывели Александра Козловского из состава комитета по промышленности и торговле и ввели его в состав комитета по финансовому рынку.

Кроме того, проектом постановления (№ 26707-9) парламентария назначили заместителем председателя комитета по финансовому рынку, пишет «Парламентская газета».