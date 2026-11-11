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Защита прав потребителей финансовых услуг и поддержка промышленности: приоритеты Александра Козловского в новом комитете

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Защита прав потребителей финансовых услуг, повышение доступности и надежности финансовых инструментов, создание условий для развития отечественного бизнеса и промышленности - все это является приоритетными темами комитета по финансовому рынку в должности заместителя председателя, которую получил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом парламентарий сообщил в своём канале в Max. 

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Благодарю коллег за доверие. Это новая и ответственная сфера, которая непосредственно затрагивает интересы миллионов граждан и развитие экономики страны», - отметил парламентарий. 

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Сегодня с коллегами парламентарий работал на очередном заседании комитета. Лидером команды «Единой России» в комитете является первый заместитель председателя Геннадий Букаев. 

В повестку вошли вопросы страхования банковских вкладов, совершенствования процедур банкротства финансовых организаций и развития механизмов финансовой поддержки российской промышленности.

Особое внимание участники заседания уделили законопроекту о создании закрытого паевого инвестиционного фонда, средства которого планируют направлять на поддержку промышленных предприятий. Предполагается, что в работе фонда будут участвовать ВЭБ.РФ и Российский фонд технологического развития. Также предусмотрена возможность привлечения частных инвестиций.

«По сути, речь идет о создании дополнительного источника финансирования для отечественных производителей», - пояснил Александр Козловский.

При этом депутат подчеркнул, что государственные инвестиции должны приносить конкретные результаты: помогать предприятиям развивать производство, внедрять новые технологии и модернизировать оборудование.

«Важно предусмотреть прозрачные условия управления средствами и надежные механизмы защиты интересов инвесторов», - добавил парламентарий.

Кроме того, комитет подготовил ряд замечаний к законопроекту, которые предложено учесть при его доработке ко второму чтению.

Всего на рассмотрении комитета находится более 60 законопроектов. Среди приоритетов осенней сессии - защита прав потребителей финансовых услуг, урегулирование задолженности граждан перед несколькими кредиторами и создание единого реестра участников финансового рынка.

Ещё одним направлением работы станет повышение прозрачности фондового рынка, чтобы он мог привлекать больше инвестиций в российские предприятия.

«Впереди большая работа. На новом направлении намерен использовать накопленный опыт и последовательно работать над решениями, которые будут отвечать интересам людей, укреплять финансовую систему и способствовать развитию российской экономики», - заключил Александр Козловский. 

Напомним, ранее Александр Козловский сменил профильный комитет и занял пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Соответствующие кадровые решения парламентарии приняли на пленарном заседании.

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