Защита прав потребителей финансовых услуг и поддержка промышленности: приоритеты Александра Козловского в новом комитете

Защита прав потребителей финансовых услуг, повышение доступности и надежности финансовых инструментов, создание условий для развития отечественного бизнеса и промышленности - все это является приоритетными темами комитета по финансовому рынку в должности заместителя председателя, которую получил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом парламентарий сообщил в своём канале в Max.
Фотографии: Александр Козловский / Мах
Сегодня с коллегами парламентарий работал на очередном заседании комитета. Лидером команды «Единой России» в комитете является первый заместитель председателя Геннадий Букаев.
В повестку вошли вопросы страхования банковских вкладов, совершенствования процедур банкротства финансовых организаций и развития механизмов финансовой поддержки российской промышленности.
Особое внимание участники заседания уделили законопроекту о создании закрытого паевого инвестиционного фонда, средства которого планируют направлять на поддержку промышленных предприятий. Предполагается, что в работе фонда будут участвовать ВЭБ.РФ и Российский фонд технологического развития. Также предусмотрена возможность привлечения частных инвестиций.
При этом депутат подчеркнул, что государственные инвестиции должны приносить конкретные результаты: помогать предприятиям развивать производство, внедрять новые технологии и модернизировать оборудование.
Кроме того, комитет подготовил ряд замечаний к законопроекту, которые предложено учесть при его доработке ко второму чтению.
Всего на рассмотрении комитета находится более 60 законопроектов. Среди приоритетов осенней сессии - защита прав потребителей финансовых услуг, урегулирование задолженности граждан перед несколькими кредиторами и создание единого реестра участников финансового рынка.
Ещё одним направлением работы станет повышение прозрачности фондового рынка, чтобы он мог привлекать больше инвестиций в российские предприятия.
Напомним, ранее Александр Козловский сменил профильный комитет и занял пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Соответствующие кадровые решения парламентарии приняли на пленарном заседании.