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Игорь Дитрих: Проект «Отряд Милосердия» научит псковских школьников оказывать первую помощь

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Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих поддержал запуск нового волонтерского проекта «Отряд Милосердия». Инициатива стартовала 1 ноября при поддержке регионального правительства и направлена на обучение молодежи навыкам помощи окружающим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Псковской области. 


Фотографии: Псковский парламент/Max

В четырех муниципалитетах области планируют создать волонтерские отряды по 10 человек в каждом. Ребят обучат основам первой помощи, расскажут о донорстве крови и костного мозга, профилактике ВИЧ и туберкулеза. Также школьников подготовят к уходу за пожилыми людьми и поддержке семей, столкнувшихся с трудностями.

«У проекта очень важная задача - не просто рассказать молодым людям о милосердии и добровольчестве, а дать им конкретные знания и навыки, с помощью которых они смогут быть полезными окружающим. Умение оказать первую помощь, поддержать пожилого человека, помочь семье, столкнувшейся с трудностями, - это реальные дела. Уверен, проект поможет воспитать ответственное и неравнодушное поколение», - отметил Игорь Дитрих.

На заседании президиума Псковского отделения Российского Красного Креста также подвели итоги работы проектов «Код помощи» и «Клуб друзей: играем и двигаемся».

«Помогать, поддерживать, быть рядом - этому можно и нужно учиться. И такие проекты дают молодым людям возможность перейти от добрых намерений к реальным поступкам» - заключили в пресс-службе.

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