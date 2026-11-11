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Председатель ЗакСа: Взаимодействие с исполнительной властью должно идти на пользу жителям Псковской области

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин высказался о взаимодействии регионального парламента с губернатором и призвал коллег не заниматься популизмом накануне принятия бюджета региона в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Когда я был главой города Пскова, плотное взаимодействие с губернатором шло для города только на пользу, потому что конструктивно решались многие вопросы. Эту работу в рамках диалога планируется продолжить и в Законодательном Собрании», – высказал свое мнение Борис Елкин, отвечая на вопрос ведущего, как выстраивается его взаимодействие с губернатором на посту спикера Заксобрания.

Также по мнению спикера, сейчас не время заниматься популизмом. Взаимодействие с исполнительной властью, по словам Бориса Елкина, должно идти только на пользу жителей Псковской области.

«Нас ждет не самый простой бюджет и заниматься популизмом и какими-то собственными амбициями, наверное, не самое лучшее время. Сейчас самое время объединиться всем и работать во благо жителей Псковской области. Я не хочу столь пафосно на этом акцентировать внимание, но это действительно так», – заключил Борис Елкин.
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