Председатель ЗакСа: Взаимодействие с исполнительной властью должно идти на пользу жителям Псковской области

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин высказался о взаимодействии регионального парламента с губернатором и призвал коллег не заниматься популизмом накануне принятия бюджета региона в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Когда я был главой города Пскова, плотное взаимодействие с губернатором шло для города только на пользу, потому что конструктивно решались многие вопросы. Эту работу в рамках диалога планируется продолжить и в Законодательном Собрании», – высказал свое мнение Борис Елкин, отвечая на вопрос ведущего, как выстраивается его взаимодействие с губернатором на посту спикера Заксобрания.

Также по мнению спикера, сейчас не время заниматься популизмом. Взаимодействие с исполнительной властью, по словам Бориса Елкина, должно идти только на пользу жителей Псковской области.