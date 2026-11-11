Борис Елкин об Александре Котове: У него бесценный опыт, который не хочется терять

Опыт экс-председателя Законодательного Собрания Псковской области Александра Котова помогает улучшить взаимодействие различных ветвей власти. Такое мнение озвучил председатель псковского ЗакСа Борис Елкин в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«К Александру Котову я отношусь с большим уважением. Мы с ним давно знакомы и плотно достаточно взаимодействовали. С его опытом, а опыт у него и 15 лет в Законодательном собрании председателем, он был и заместителем губернатора, и главой района. У него есть опыт богатый на всех уровнях власти. И это бесценный опыт, который не хотелось бы терять. В данном случае, когда он стал уполномоченным в Законодательном Собрании, взаимодействие только улучшилось. На всех мероприятиях, где он присутствует, он не для того, чтобы корректировать работу Заксобрания, а наоборот, чтобы улучшить взаимодействие в виду опыта», – считает Борис Елкин.