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Борис Елкин об Александре Котове: У него бесценный опыт, который не хочется терять

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Опыт экс-председателя Законодательного Собрания Псковской области Александра Котова помогает улучшить взаимодействие различных ветвей власти. Такое мнение озвучил председатель псковского ЗакСа Борис Елкин в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«К Александру Котову я отношусь с большим уважением. Мы с ним давно знакомы и плотно достаточно взаимодействовали. С его опытом, а опыт у него и 15 лет в Законодательном собрании председателем, он был и заместителем губернатора, и главой района. У него есть опыт богатый на всех уровнях власти. И это бесценный опыт, который не хотелось бы терять. В данном случае, когда он стал уполномоченным в Законодательном Собрании, взаимодействие только улучшилось. На всех мероприятиях, где он присутствует, он не для того, чтобы корректировать работу Заксобрания, а наоборот, чтобы улучшить взаимодействие в виду опыта», – считает Борис Елкин.

Он добавил, что консультируется с экс-спикером по различным вопросам.

«Мнение Александра Алексеевича я постоянно спрашиваю и что-то уточняю. Мы фактически каждый день созваниваемся по разным вопросам и достаточно конструктивно общаемся. Это совершенно нормальный рабочий момент», – подытожил Борис Елкин.

Напомним, председатель трёх созывов Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов. 

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