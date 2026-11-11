Борис Елкин: Хоть я и состою в «Единой России», в первую очередь я – председатель Заксобрания

Задача председателя Законодательного Собрания Псковской области заключается в организации работы представителей различных политических сил и нацеленности на результат, вне зависимости от партийной принадлежности. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал председатель регионального парламента Борис Елкин.

«Хоть я и представитель партии "Единая Россия", но я все-таки председатель Заксобрания. Это тот человек, который должен отстаивать интересы и области, и всего Законодательного Собрания. Очень четко эта работа была выстроена еще Александром Алексеевичем Котовым (экс-председатель Законодательного Собрания - ред.)», – высказал свое мнение Борис Елкин, в ответ на вопрос ведущего о формате взаимодействия между фракцией «Единой России» в Законодательном Собрании с руководящими органами партии.

Он отметил, что взаимодействие всех фракций позволяет находить совместные решения.

«У нас достаточно горячо проходят заседания фракции, у нас достаточно горячо проходят комитеты, в которых участвуют абсолютно все фракции. Именно это взаимодействие рабочих органов позволяет находить совместные решения. Это не выглядит так, что кто-то что-то сказал и все сделали», – пояснил Борис Елкин.

По его словам, у каждого депутата, вне зависимости от принадлежности к той или иной фракции, есть возможность высказаться. При этом в парламенте будет соблюдаться партийная дисциплина.

«У каждого есть свое мнение, у каждого есть возможность высказаться. Определенная партийная дисциплина должна быть и будет. Это мы понимаем. Где-то, возможно, могут быть и расхождения, но это все рабочие моменты. Мы понимаем, что наша работа должна быть заточена исключительно на одно – на результат. Этот результат, в данном случае, принятие бюджета», – заключил спикер.

Напомним, Борис Елкин является членом «Единой России», а также возглавляет партийную фракцию в Законодательном Собрании.