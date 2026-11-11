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Глава регпарламента прокомментировал подготовку к принятию бюджета Псковской области

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Накануне сессии Законодательного Собрания спикер регионального парламента Борис Елкин в эфире «ПЛН FM» высказался о подготовке к принятию бюджета Псковской области.

«Мы активно готовимся к четвертой сессии Законодательного Собрания, потому что именно на ней мы планируем принимать в первом чтении бюджет. Это основной документ для нашего региона, это очень ответственный процесс, к которому мы готовимся», - сообщил Борис Елкин.

По мнению председателя Заксобрания, КПРФ будет следовать партийной установке из федерального центра и воздержится от принятия главного документа региона. Бюро обкома рекомендовало фракциям КПРФ в областном и местных Собраниях депутатов не поддерживать проекты бюджетов, которые не являются бюджетами возрождения и развития территорий.

«Коммунисты, традиционно, воздерживаются от принятия бюджета. Я с этим сталкивался на муниципальном уровне и на региональном, так как мы всегда присутствовали на принятии бюджета. Это ответственный момент. Понятно, что у них есть определенная вертикальная позиция, которая спускается с федерального центра», – сказал Борис Елкин.

Спикер регпарламента, однако, отметил, что коммунисты не выступают с принципиальной позицией против бюджета, их не устраивает распределение средств на федеральном уровне, на что он рекомендовал зюгановцам решать этот вопрос со своим партийным руководством.

«Они говорят, что принципиально не против самого бюджета, просто им не нравится распределение средств на федеральном уровне. Так пускай на федеральном уровне это и обсуждают, а мы живем в тех реалиях, в которых живем. Времена сейчас не самые простые, цифры в первом чтении действительно пока еще достаточно сырые, но мы будем вести с коллегами диалог», – добавил Борис Елкин.

По его словам, в случае непринятия бюджета, о развитии регионов будет говорить сложно. Борис Елкин считает  решение коммунистов не поддерживать бюджет некорректным по отношению к избирателям.

«Мы все знаем, к каким последствиям может привести непринятие бюджета — говорить о каком-то развитии региона в таких условиях будет очень сложно. В данном случае я считаю это не совсем корректным по отношению к их же избирателям. Ведь сторонники Коммунистической партии также хотят, чтобы наша область и города развивались. Делать так, чтобы все встало, и мы жили без бюджета — это неправильно, потому что все депутаты подотчетны в первую очередь своим избирателям».

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