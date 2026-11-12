Борис Елкин рассказал о старте работы VIII созыва Заксобрания и новых вызовах

Экс-глава города Пскова Борис стал председателем Законодательного Собрания почти два месяца назад на смену Александру Котову. В самом депутатском корпусе также произошла крайне серьезная ротация. О том, как Борис Елкин принял решение о смене деятельности, какие вызовы стоят перед новым созывом и как выстроить работу депутатов, — в интервью Псковской Ленты Новостей.

— Борис Андреевич, расскажите, как проходит стартовый этап работы? Каковы ваши ощущения от смены городских полномочий на областные? И вообще, в чем принципиальная разница между тем, чтобы возглавлять город и руководить работой регионального парламента?

— Полтора месяца — это, возможно, не такой большой промежуток времени, по результатам которого можно сделать какие-то такие серьезные итоги. Могу сказать, что работа совершенно другая и отличается от городской. Есть, конечно, напряженные моменты, которые касаются как Законодательного Собрания, так и муниципальной власти и администрации города Пскова. Но в городе работа более хозяйственная, здесь она более организационная, работа с законодательством.

По себе могу сказать, что я стал в разы больше читать в течение рабочего дня: изучать нормативно-правовые акты, областные законы, инициативы, которые вносятся депутатами, правительством области и другими органами. Инициатив уже немало.

— Расскажите, как принималось это решение о смене деятельности? Тяжело ли вам было решиться на этот шаг? И как вообще эта тема возникла?

— К изменениям я всегда отношусь с вызовом. Ни для кого не секрет, что в рамках избирательной кампании в Законодательное Собрание я был в лидерах списка партии «Единая Россия». Вариативность была, конечно. Я мог отказаться от мандата, но был вариант и остаться. Путем переговоров и общения, в том числе с уже избранными депутатами, было принято такое решение.

— Для вас стало неожиданностью то, как дружно депутаты вас поддержали? Это произошло впервые в истории нашего парламента.

— Я был приятно удивлен. Понятно, что у нас каждый участник процесса имеет свое мнение. В данном случае то, что все единогласно приняли такое решение. Это большое доверие и мне, и говорит о том, что все те мысли, которые я озвучивал до избрания, оказались близки по духу депутатам. Я думаю, что совместно мы будем очень хорошо и конструктивно работать.

Я всегда говорю только одно: любые предложения должны быть тщательно проработаны. И буду всегда говорить, даже если кто-то хочет высказать какой-то негатив или просто свое мнение по той или иной ситуации, касающейся жизнедеятельности нашей области, чтобы это было всегда конструктивно. Лучше лишний раз перепроверить все факты, взвесить, посмотреть и после этого уже принять решение, стоит ли выносить это на общественное обсуждение или нет.

Мы понимаем, что депутаты, все без исключения, — это представители народа. Их избрали наши жители. Те слова, которые они говорят, будут тщательно прорабатываться и исследоваться. И если они будут говорить вещи, которые несовместимы с реальностью, то это будет плохо. Это будет дискредитировать весь законодательный орган. Мне бы этого не хотелось.

— Скажите, может ли Законодательное собрание под вашим руководством высказать острые критические замечания представителям правительства Псковской области, не согласиться с инициативами? Возможно такое в нынешних условиях?

— Возможно. Я больше скажу: за тот период времени, что я нахожусь в Собрании, это уже было. Просто не все вещи выносятся в информационную плоскость. Но острые вопросы обсуждались и обсуждаются. Мы уже не раз, как законодательный орган, выражали несогласие с теми или иными законопроектами. Поэтому мы договариваемся с субъектами инициирования о том что, если у них есть сомнения, чтобы мы их заранее проработали. Некоторые вещи лучше не доводить до каких-то конфликтных точек, если их можно решить еще на стадии формирования.

— Произошла очень серьезная ротация в депутатском корпусе, изменились и структура, и кадровый состав. Это касается не только депутатов, насколько я понимаю, это касается и аппарата Законодательного Собрания. Расскажите, чем обусловлены эти изменения и будут ли они продолжаться?

— Что касается депутатского корпуса, комитетов, это уже достаточно устоявшийся процесс. Те пять комитетов, которые у нас сформированы, уже полностью работают и выполняют свои функции. У депутатов есть возможность поменять комитет. Мы с самого начала, когда формировали комитеты, со всеми проговаривали: если есть желание или какая-то тема ближе, то можно поменять. На стадии формирования самих составов комитетов и комиссий депутаты сами друг с другом договаривались, кто куда пойдет. Это хорошо, что есть взаимодействие друг с другом, что не кто-то за них выбирает, а они сами, по внутренним ощущениям либо по опыту работы.

Новые комиссии — это новые вызовы. У нас появились такие актуальные комиссии, как, например, по делам наших воинов. Надежда Васильева, которая Фонд «Защитники Отечества» возглавляет, и комиссию профильную. Это очень хорошая история, потому что именно работая в фонде, она видит те или иные правовые моменты, которые могли бы нам помочь в урегулировании взаимодействия с участниками СВО и их семей. Плюс появилась комиссия по малому и среднему предпринимательству. Это тоже важный момент. Поэтому будем совместно работать. Все, не побоюсь этого слова, заряжены, глаза горят. Главное — это не растерять.

— А в аппарате?

— Что касается аппарата, то, наверное, внешние факторы там не так сильно влияют. Но аппарат меняется. У нас ряд людей ушел на пенсию, кто-то ушел на другое место работы. Это живой механизм. Руководство аппарата остается прежним. Сейчас мы выстраиваем совместную работу, и если все останется так же, то я думаю, что проблем никаких не будет. На уровне исполнителей тоже многое меняется. Приходит очень много молодых специалистов. Это тоже очень важно, молодая кровь нужна. Особенно это касается аппарата комитетов.

— Вы самый молодой в истории Псковского Законодательного Собрания председатель. И при этом ваш бэкграунд значительно отличается от биографий прежних председателей: Александра Котова, Юрия Шматова и Бориса Полозова. Как вы считаете, это своего рода преимущество и подарок в виде молодого возраста, энергии и сил? Или же это дополнительный вызов, когда приходится всем вокруг доказывать?

— Я считаю, что возраст — это то, что очень быстро проходит. Конечно, я самый молодой в Псковской области, но не самый молодой в России, если приводить такую статистику. Могу сказать, что мне судьба подарила достаточно богатый опыт в разных структурах — и федеральных, и региональных, и муниципальных. Я считаю, что этот опыт, накопленный на всех этих работах, идет только в плюс для работы в Законодательном Собрании.

— Должно ли Законодательное Собрание Псковской области оперативно и мощно откликаться на острые социальные темы, проводить парламентские часы, вызывать к себе ответственных чиновников, задавать неудобные, острые вопросы по поводу той или иной сферы? Или все-таки решать это где-то, чтобы это было не видно?

— Я строго «за» парламентские часы. Ввиду объективных причин, парламентский час прошлой сессии был перенесен на предстоящую, касаемо отопительного сезона. Это актуально, потому что как раз до 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Тогда мы сможем полноценно подвести итоги. Все ли в порядке у нас или нет. Иначе это была бы промежуточная мера. Что касается актуальных вопросов, они задаются. Как я уже говорил, не надо воспринимать закрытый формат в каких-то вопросах как неконструктивный. То, что ряд вопросов не выносится на внешний круг, не значит, что они не обсуждаются. Мы знаем все наши насущные проблемы, в том числе общаясь с депутатами оппозиционных партий. Есть ряд вопросов, которые мы видим на повестке дня, и их стоит обсудить, в том числе на парламентском часе. Мы же не собираемся для того, чтобы просто громкими словами кидаться с трибуны и кого-то обвинять в некомпетентности. Мы исключительно за конструктив.

— Про тарифы будете спрашивать?

— На прошлой сессии этот вопрос поднимался. Это как раз к вопросу того, что надо выступать, но все-таки с живыми цифрами, надо разбираться. Вопрос очень серьезный. Потому что система ЖКХ вообще у нас очень непростая в части работы наших ресурсоснабжающих организаций. Я сейчас не говорю про естественные монополии, а про тех, кто генерирует тепло и воду, а это в основном муниципальные предприятия, не в самом лучшем состоянии сейчас. Если мы говорим о Псковских тепловых сетях, «Горводоканале», у них ситуация не такая плачевная, как в других муниципалитетах. Великие Луки еще пытаются держаться, но, учитывая, что у нас один из депутатов — руководитель Великолукского «Горводоканала», то изнутри эту ситуацию опять же знаем.

— Срок полномочий избранного парламента — пять лет. Как вы сейчас рассчитываете, должность спикера станет ступенью к чему-то еще или же это та работа, в которой вы хотите остаться надолго?

— Я предлагаю этот вопрос обсудить годика через четыре, потому что сейчас, спустя полтора-два месяца работы, сложно делать выводы, насколько это долгосрочная перспектива. Но какую бы работу я ни выполнял, я всегда полностью отдаюсь этому делу. Сейчас моя первостепенная задача — это полностью отдаваться работе председателя Законодательного Собрания во благо нашего региона. Это первостепенная задача, которую надо выполнить. А дальше, если доверят продолжить эту работу, я готов буду ее продолжить.

Беседовал Александр Савенко.