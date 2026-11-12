Итоговое совещание с реготделениями политических партий состоялось в Пскове

Итоговое совещание с представителями региональных отделений политических партий провела Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 12 ноября. В нем приняли участие представители политических партий, правительства Псковской области, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участники поделились впечатлениями от проведенной выборной кампании 18-20 сентября.
Александр Хлопков отметил уровень подготовки голосования. В частности, он обратил внимание на детское голосование. По словам федерального инспектора, это стало одним из главных моментов, которые ему запомнились.
Дмитрий Шахов отметил, что ему, как уполномоченному, жалоб во время выборной кампании не поступало. Также он подчеркнул, что соблюдение прав избирателей - одно из ключевых направлений.
Александр Седунов отметил в своей речи внимание к наблюдателям. По его словам, обучение было насыщенным и было сопряжено с большим количеством кейсов.
Он также отметил, что не все политические партии присоединяются к соглашениям с общественной палатой.
Затем председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил презентацию о результатах голосования.
По его словам, высокую явку обеспечило ДЭГ и высокий уровень информирования.
В этом году в ДЭГ приняло участие 139 человек в возрасте от 18 до 20 лет.
Вне помещений избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы проголосовало 58 619 человек, на выборах в Законодательное Собрание - 53 651 человек.
Высокую явку, по словам Игоря Сопова, обеспечило и активное информирование избирателей. В этом году реализовывался проект «ИнформУИК», в рамках которого к избирателям домой приходили члены Избирательной комиссии и приглашали для участия в выборах.
В рамках подготовки к Единому дню голосования в 2026 году Избирательная комиссия Псковской области успешно реализовала общеобластной проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки».
В избирательной кампании было задействовано 2007 наблюдателей. 1895 присутствовало непосредственно на избирательных участках. Из них 1224 были от политических партий.
Также председатель регионального Избиркома рассказал и о детском голосовании, которое впервые проводилось в Псковской области. Всего проголосовало 6 129 детей.
8 594 впервые голосующих было зарегистрировано на территории Псковской области.
Избиратели, пришедшие на выборы, также могли пройти первичный этап диспансеризации и сделать прививку от гриппа в установленных передвижных мобильных медицинских комплексах в 26 муниципальных образованиях реализовано. 1 577 человек вакцинировались против гриппа. 229 человек прошли профилактический осмотр.
В конце совещания председатель Избиркома представил ряд социологических опросов о деятельности комиссии на территории области и доверии к выборам.
На вопрос «Насколько вы доверяете Избирательной комиссии Псковской области?», 72,6% респондентов отметили, что доверяют.