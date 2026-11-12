Итоговое совещание с реготделениями политических партий состоялось в Пскове

Итоговое совещание с представителями региональных отделений политических партий провела Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 12 ноября. В нем приняли участие представители политических партий, правительства Псковской области, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники поделились впечатлениями от проведенной выборной кампании 18-20 сентября.

Александр Хлопков отметил уровень подготовки голосования. В частности, он обратил внимание на детское голосование. По словам федерального инспектора, это стало одним из главных моментов, которые ему запомнились.

Дмитрий Шахов отметил, что ему, как уполномоченному, жалоб во время выборной кампании не поступало. Также он подчеркнул, что соблюдение прав избирателей - одно из ключевых направлений.

«Хочу поблагодарить Избирком за то внимание, которое уделяется молодому поколению, но без политических партий - это будет трата времени. У них есть на это силы. Они не очень активно идут голосовать», - отметил Дмитрий Шахов.

Александр Седунов отметил в своей речи внимание к наблюдателям. По его словам, обучение было насыщенным и было сопряжено с большим количеством кейсов.

«Я хочу отметить, что было много молодых наблюдателей. Все с интересом относились к наблюдению. Было много вопросов у них, что, например, относить к нарушениям. Мы также переподписали большое количество соглашений. Мы также просили, чтобы представители общественных организаций были также представлены на участках. Я хочу поблагодарить Избирательную комиссию, в течение трех дней голосования наблюдатели могли увидеть информацию, которая поступала с участков. Ни одного нарушения и обращения не поступало. Это был важный показатель», - подчеркнул Александр Седунов.

Он также отметил, что не все политические партии присоединяются к соглашениям с общественной палатой.

Затем председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил презентацию о результатах голосования.

По его словам, высокую явку обеспечило ДЭГ и высокий уровень информирования.

«Это полюбившийся способ для наших избирателей. Это удобно и безопасно. Более 53 тысяч зарегистрировались и более 49 тысяч проголосовали. Есть те, кто не проголосовал, но результат говорит сам за себя. Ночью по несколько тысяч также голосовало», - отметил Игорь Сопов.

В этом году в ДЭГ приняло участие 139 человек в возрасте от 18 до 20 лет.

«Мы сделали упор на молодых избирателей. Мы потратили много времени и ресурсов, чтобы привлечь молодежь. Впервые голосование молодёжи 18-20 лет превысило тех, кому больше 71 года. Мы считаем это достижением», - добавил Игорь Сопов.

Вне помещений избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы проголосовало 58 619 человек, на выборах в Законодательное Собрание - 53 651 человек.

«Мы специально показываем эти цифры, чтобы показать к кому и зачем мы ездим. Это поездки в самые дальние населённые пункты, чтобы избиратели получили право отдать свой голос. Для них это праздник, и мы всегда будем к ним приезжать и с ними работать», - подчеркнул председатель псковского Избиркома.

Высокую явку, по словам Игоря Сопова, обеспечило и активное информирование избирателей. В этом году реализовывался проект «ИнформУИК», в рамках которого к избирателям домой приходили члены Избирательной комиссии и приглашали для участия в выборах.

«Мы дошли до каждого нашего избирателя, дотянулись до всех. Приглашения мы приносили и для впервые голосующих. Для них они были отдельные. Все прошло хорошо и без эксцессов», - заметил Игорь Сопов.

В рамках подготовки к Единому дню голосования в 2026 году Избирательная комиссия Псковской области успешно реализовала общеобластной проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки».

«Модельные избирательные участки. Во всех 26 районах мы провели этот проект. Туда мы приглашали политические партии, кандидатов, членов избирательной комиссии. Мы рассказывали, как будет проходить голосование. Силовые структуры и МЧС рассказывали о безопасности во время проведения выборов. Инцидентов не было из-за того, что все мы прошли обучение и позаботились об этом. Были действующие депутаты, которые посещали эти участки и для них это было открытием», - подчеркнул Игорь Сопов.

В избирательной кампании было задействовано 2007 наблюдателей. 1895 присутствовало непосредственно на избирательных участках. Из них 1224 были от политических партий.

Также председатель регионального Избиркома рассказал и о детском голосовании, которое впервые проводилось в Псковской области. Всего проголосовало 6 129 детей.

«На всероссийском совещании Центральной избирательной комиссии предложено масштабировать этот опыт на всю Россию. В процессе голосования Михаил Ведерников звонил и говорил, что ему об этом пишут и благодарят. Светлолапочку мы уже запатентовали, чтобы и дальше продолжать работать с нашими героями», - сказал Игорь Сопов.

8 594 впервые голосующих было зарегистрировано на территории Псковской области.

«4 375 впервые голосующих проголосовали. Это сопоставимо с небольшим районом. Мы хотим, чтобы эта культура воспитывалась, и чтобы ребята приходили голосовать. Мы проводили исследование, где молодежь говорит, что одной из причин, почему они не ходят голосовать, это то, что кандидаты не отвечают их интересам и запросам», - пояснил Игорь Сопов.

Избиратели, пришедшие на выборы, также могли пройти первичный этап диспансеризации и сделать прививку от гриппа в установленных передвижных мобильных медицинских комплексах в 26 муниципальных образованиях реализовано. 1 577 человек вакцинировались против гриппа. 229 человек прошли профилактический осмотр.

В конце совещания председатель Избиркома представил ряд социологических опросов о деятельности комиссии на территории области и доверии к выборам.

На вопрос «Насколько вы доверяете Избирательной комиссии Псковской области?», 72,6% респондентов отметили, что доверяют.