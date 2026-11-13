Секретарь великолукского реготделения «Единой России» принял участие в партийном форуме в Москве

В Москве прошел форум местных отделений партии «Единая Россия», на котором обсудили развитие коммуникации с жителями, цифровых сервисов и реализацию Народной программы. Псковскую область на мероприятии представил секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

Участники форума представили председателю партии Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию работы местных и первичных отделений. В частности, речь шла о создании Федерального совета местных отделений, расширении возможностей партийного чат-бота в мессенджере «Макс», а также разработке помощника на основе искусственного интеллекта для местного партийного актива. Дмитрий Медведев поддержал эти инициативы.

Открывая форум, председатель партии подчеркнул значение местных отделений как основного связующего звена между жителями и партийными структурами. Он также поблагодарил их представителей за вклад в результаты партии на выборах в Госдуму.

«Впереди у всех нас – большая работа по реализации Народной программы. Я неоднократно об этом говорю: мы принимаем Народную программу не ради того, чтобы победить на выборах, хотя, конечно, цель любой партии – достигнуть политического результата, а для того, чтобы ее исполнить. Потому что если к программе относиться, как к предвыборному листку, то в следующий раз такая политическая сила никаких шансов не имеет», – отметил Дмитрий Медведев. Он также призвал местные отделения привлекать новых сторонников и экспертов, а также добиваться реализации региональных и муниципальных проектов.

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев назвал Народную программу основой партийной работы. По его словам, документ позволяет конкретизировать задачи для каждого региона и муниципалитета, в том числе по строительству социальных объектов, ремонту дорог и газификации. Отдельно он остановился на поддержке участников специальной военной операции, избранных депутатами разных уровней. Якушев подчеркнул необходимость наставничества и сопровождения их работы в представительных органах власти.

Константин Максимов отметил, что в Псковской области Народная программа воплощается в строительстве и капитальном ремонте школ и детских садов, ремонте больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройстве дворов и развитии инфраструктуры.

«Наше местное отделение занимает лидирующие позиции среди 26-ти местных отделений Псковщины, и это заслуга всей команды», – отметил секретарь Великолукского городского местного отделения партии.

Напомним, 2026 год в «Единой России» объявлен Годом местных отделений. Они координируют работу первичных отделений и муниципальных депутатов, а также взаимодействуют с федеральным центром.