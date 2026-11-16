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Рейтингомер: новые силовики, неуд «Азимуту» и псковский флаг на Килиманджаро

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Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Павел Екжанов

Фото: пресс-служба Росавиации

Минус пять отправляем генеральному директору авиакомпании «Азимут» Павлу Екжанову. Отрицательную оценку ставим за постоянную отмену рейсов и жалобы клиентов. В последнее время ПЛН фиксирует множество жалоб на работу «Азимута», в том числе на сервис. По словам пассажиров, авиаперевозчик не извещает об отмене рейсов, не исполняет решение суда по недопущению ограничений ручной клади и  багажа, уклоняется от компенсации стоимости билетов на рейсы, снятые по вине авиакомпании.

-4 Семен Серебренников 

Фото из соцсетей

Тем временем в Псковском городском суде поставлена точка в процессе, за которым в 2026 году внимательно следили СМИ. Вынесен обвинительный приговор Семену Серебренникову: в должности начальника отдела областной инфекционки он воспрепятствовал расследованию уголовного дела в отношении экс-директора больницы Анастасии Повторейко. Подсудимый полностью признал вину. Принимая во внимание  смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал Серебренникова на 50 тысяч рублей. Ставим минус четыре.

-3 Эдуард Пичугин

Минус три получает продюсер псковского кинофестиваля «Западные ворота», экс-глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин. По сообщениям СМИ, Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании  с него, кинорежиссера Федора Бондарчука и связанных с ними компаний 924,2 млн рублей. Спор касается кредита, выданного на развитие киноцентра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге. 

-2 Наталья Иванова

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Опять двойка в дневнике главы Плюсского округа Натальи Ивановой. Суд счел бездействие администрации муниципалитета незаконным и обязал ее найти управляющую компанию для двух многоквартирных домов в поселке Заплюсье. Поводом для разбирательства стала прокурорская проверка. Теперь властям предстоит найти способ привлечь управляющую компанию, чтобы жители Заплюсья получили коммунальное обслуживание.

-1 Иван Штылин

Минус один ставим директору футбольного клуба «Псков» Ивану Штылину. Футбольная школа «Псков» опустилась в рейтинге объединения федераций футбола «Северо-Запад» со 2-го на 6-7 места, а главная команда клуба неудачно выступила на финальном турнире третьей лиги — заняла по итогам соревнований лишь девятое место. 

0 Дмитрий Ерохин, Василий Дашко, Борис Жамерашвили

Фото: Дмитрий Ерохин / СУ СК РФ по Калужской области

Нейтральную оценку 0 получают новые руководители силовых структур. Полковник юстиции Дмитрий Ерохин возглавил Следственное управление СКР по Псковской области вместо Петра Крупени.

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Полковник Василий Дашко назначен начальником УФСБ России по Псковской области вместо Виктора Швырева.

Фото: Борис Жамерашвили / УФССП России

Кроме того, сменился руководитель у псковских судебных приставов: сменщиком Сергея Колесникова, получившего назначение в Калмыкию, стал Борис Жамерашвили.

+1 Роман Марчуков

Фото: Роман Марчуков, страница в социальной сети «ВКонтакте»

Плюс один заслужил пскович Роман Марчуков. Он взошел на гору Килиманджаро в Танзании и развернул там флаг Псковской области. Напомним, что в конце августа путешественник совершил восхождение на самую высокую гору Европы – Эльбрус.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал депутат Законодательного Собрания Псковской области, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Отмечаем активность и инициативность регионального парламентария, кстати, отпраздновавшего в минувшую субботу сорокалетие.

+3 Сергей Ковальчук

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Строчкой выше, на плюс три, поднялся секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Указом президента России Владимира Путина сотруднику облизбиркома с огромным опытом присвоено почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации».

+4 Александр Козловский 

Плюс четыре ставим депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. В российском парламенте он получил  высокий пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку, в который перешел. Напомним, что ранее депутат работал в комитете по промышленности и торговле и ввели его в состав комитета по финансовому рынку. 

+5 Татьяна Баринова 

Плюс пять получает заместитель губернатора — министр финансов Псковской области Татьяна Баринова. В результате большой совместной работы федерального правительства и руководства региона Псковской области списали 1,163 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности размер списанной суммы за последние годы составил более 7,48 млрд рублей. Оставшаяся часть — 4,28 млрд рублей — может быть списана в 2027 году. Для областного бюджета это значительное уменьшение долговой нагрузки.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

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