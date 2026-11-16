Рейтингомер: новые силовики, неуд «Азимуту» и псковский флаг на Килиманджаро

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Павел Екжанов

Фото: пресс-служба Росавиации

Минус пять отправляем генеральному директору авиакомпании «Азимут» Павлу Екжанову. Отрицательную оценку ставим за постоянную отмену рейсов и жалобы клиентов. В последнее время ПЛН фиксирует множество жалоб на работу «Азимута», в том числе на сервис. По словам пассажиров, авиаперевозчик не извещает об отмене рейсов, не исполняет решение суда по недопущению ограничений ручной клади и багажа, уклоняется от компенсации стоимости билетов на рейсы, снятые по вине авиакомпании.

-4 Семен Серебренников

Фото из соцсетей

Тем временем в Псковском городском суде поставлена точка в процессе, за которым в 2026 году внимательно следили СМИ. Вынесен обвинительный приговор Семену Серебренникову: в должности начальника отдела областной инфекционки он воспрепятствовал расследованию уголовного дела в отношении экс-директора больницы Анастасии Повторейко. Подсудимый полностью признал вину. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал Серебренникова на 50 тысяч рублей. Ставим минус четыре.

-3 Эдуард Пичугин

Минус три получает продюсер псковского кинофестиваля «Западные ворота», экс-глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин. По сообщениям СМИ, Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании с него, кинорежиссера Федора Бондарчука и связанных с ними компаний 924,2 млн рублей. Спор касается кредита, выданного на развитие киноцентра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге.

-2 Наталья Иванова

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Опять двойка в дневнике главы Плюсского округа Натальи Ивановой. Суд счел бездействие администрации муниципалитета незаконным и обязал ее найти управляющую компанию для двух многоквартирных домов в поселке Заплюсье. Поводом для разбирательства стала прокурорская проверка. Теперь властям предстоит найти способ привлечь управляющую компанию, чтобы жители Заплюсья получили коммунальное обслуживание.

-1 Иван Штылин

Минус один ставим директору футбольного клуба «Псков» Ивану Штылину. Футбольная школа «Псков» опустилась в рейтинге объединения федераций футбола «Северо-Запад» со 2-го на 6-7 места, а главная команда клуба неудачно выступила на финальном турнире третьей лиги — заняла по итогам соревнований лишь девятое место.

0 Дмитрий Ерохин, Василий Дашко, Борис Жамерашвили

Фото: Дмитрий Ерохин / СУ СК РФ по Калужской области

Нейтральную оценку 0 получают новые руководители силовых структур. Полковник юстиции Дмитрий Ерохин возглавил Следственное управление СКР по Псковской области вместо Петра Крупени.

Полковник Василий Дашко назначен начальником УФСБ России по Псковской области вместо Виктора Швырева.

Фото: Борис Жамерашвили / УФССП России

Кроме того, сменился руководитель у псковских судебных приставов: сменщиком Сергея Колесникова, получившего назначение в Калмыкию, стал Борис Жамерашвили.

+1 Роман Марчуков

Фото: Роман Марчуков, страница в социальной сети «ВКонтакте»

Плюс один заслужил пскович Роман Марчуков. Он взошел на гору Килиманджаро в Танзании и развернул там флаг Псковской области. Напомним, что в конце августа путешественник совершил восхождение на самую высокую гору Европы – Эльбрус.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал депутат Законодательного Собрания Псковской области, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Отмечаем активность и инициативность регионального парламентария, кстати, отпраздновавшего в минувшую субботу сорокалетие.

+3 Сергей Ковальчук

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Строчкой выше, на плюс три, поднялся секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Указом президента России Владимира Путина сотруднику облизбиркома с огромным опытом присвоено почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации».

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставим депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. В российском парламенте он получил высокий пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку, в который перешел. Напомним, что ранее депутат работал в комитете по промышленности и торговле и ввели его в состав комитета по финансовому рынку.

+5 Татьяна Баринова

Плюс пять получает заместитель губернатора — министр финансов Псковской области Татьяна Баринова. В результате большой совместной работы федерального правительства и руководства региона Псковской области списали 1,163 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности размер списанной суммы за последние годы составил более 7,48 млрд рублей. Оставшаяся часть — 4,28 млрд рублей — может быть списана в 2027 году. Для областного бюджета это значительное уменьшение долговой нагрузки.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!