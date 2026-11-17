Главу Псковокого муниципального округа Наталью Федорову вновь избрали секретарём местного отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете и выбрали делегатом на XXXIII Конференцию Псковского реготделения. Решение приняли на очередной партийной конференции, сообщила глава в своём канале в Max.



Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max

В мероприятии приняли участие члены и сторонники партии, а также представители первичных отделений. Участники подвели итоги работы за 2022-2026 годы и обсудили дальнейшие планы.

«Мы подвели итоги масштабной работы по развитию округа, которую провели наши партийцы в период избирательных кампаний: коллеги собирали наказы жителей в Народную программу, наши волонтеры и активистки Женского движения поддерживали семьи бойцов и плели сети для фронта», - поделилась Наталья Федорова.

На конференции также утвердили составы местного политического совета и контрольной комиссии.