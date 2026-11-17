Главу Псковокого муниципального округа Наталью Федорову вновь избрали секретарём местного отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете и выбрали делегатом на XXXIII Конференцию Псковского реготделения. Решение приняли на очередной партийной конференции, сообщила глава в своём канале в Max.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max
В мероприятии приняли участие члены и сторонники партии, а также представители первичных отделений. Участники подвели итоги работы за 2022-2026 годы и обсудили дальнейшие планы.
На конференции также утвердили составы местного политического совета и контрольной комиссии.
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