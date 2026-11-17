Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по социальной политике, депутат по избирательному округу №11 Игорь Дитрих.

Началась работа в новом, уже 8-м созыве Собрания. Игорь Дитрих - опытный депутат, есть с чем сравнить. Какова в региональном парламенте атмосфера на сегодняшний день? Чувствуется ли со сменой спикера, что «новая метла по-новому метет»? Насколько поменялись полномочия социального комитета с учетом того, что его название сократилось? Каковы значимые решения, принятые депутатами на первых сессиях Заксобрания региона?

Об этом и не только – в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.