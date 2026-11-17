Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Полковники вместо генералов. Череду отставок и назначений во власти в Псковской области продолжила ротация руководителей силовых структур.

Депутат, ты меня уважаешь? Псковских региональных парламентариев обяжут извиняться перед гражданами.

Перемены в партиях. Псковские единороссы готовятся обновить свои руководящие органы, а коммунистов в ЦК КПРФ пригвоздили «жесткими цифрами», указали на ошибки и потребовали перестать быть «партией прошлого».

Близящийся к своему окончанию 2026-й стал в Псковской области годом перемен и ротационных процессов. Напомню, за последние месяцы у нас сменились председатель Законодательного Собрания и порядка 60 процентов регионального депутатского корпуса, глава Пскова, члены областного правительства, депутат Госдумы-списочник, руководители муниципальных округов и их замы, начальник управления Росгвардии. Впрочем, последний пример — это уже из другого ряда, не про выстраивание командой губернатора Михаила Ведерникова новой властной модели, а про ротацию руководителей силовых структур. Этот процесс сейчас тоже продолжается. Буквально накануне стало известно, что указом президента России Владимира Путина начальником регионального управления Федеральной службы безопасности назначен полковник Василий Дашко. В органах он с 1994 года, служил на оперативных и руководящих должностях в территориальных управлениях ФСБ, в том числе в Ростовской области.

В Пскове он сменил генерал-майора Виктора Швырева, который возглавлял региональное управление пять лет, с ноября 2021 года, а теперь переведен на новое место службы. Также сменился руководитель в Следственном управлении СКР России по Псковской области. Вместо генерал-майора Петра Крупени, которому скоро исполнится 70 лет, назначен полковник юстиции Дмитрий Ерохин. В надзорных и следственных органах он служит с 2007 года, с 2018-го занимал руководящие должности в управлении по контролю за следственными органами Главного следственного управления СК России. Представить нового руководителя губернатору и коллегам-силовикам в Псков приезжал зампредседателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в недавнем прошлом главный следователь соседней с нами Ленинградской области и Санкт-Петербурга генерал-лейтенант юстиции Павел Выменец, Он и поставил подчиненному задачи.

Павел Выменец, заместитель председателя Следственного комитета России: Ваша задача - использовать ваш практический опыт работы, опыт контрольной деятельности, применить его в конкретно взятом субъекте РФ. Уверен, что ваше назначение себя оправдает, и Следственное управление по Псковской области станет одним из лидеров Следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации.

Новый руководитель Следственного управления был лаконичен - поблагодарил за оказанное ему доверие, назвал назначение новым шагом в службе и этапом в карьере.

Дмитрий Ерохин, руководитель Следственного управления СК России по Псковской области: Наша общая задача - укрепление законности и поддержание правопорядка в регионе, защита прав и интересов граждан. Благодарю за внимание.

В продолжение темы перестановок у людей в погонах отмечу, что новый руководитель появился и у судебных приставов Псковской области. Ранее возглавлявший управление ФССП Сергей Колесников получил назначение в Калмыкию, а его сменщиком на днях стал Борис Жамерашвили, который ранее служил в Башкортостане и Кировской области.

Понятно, что судить о причинно-следственных связях в этих процессах достаточно сложно — у нас власть в целом достаточно закрыта и непублична, что уж говорить о силовых структурах и спецслужбах. Но так или иначе, на правах политобозревателя выскажу пару соображений.

Во-первых, следует отметить, что в последние годы происходит рост влияния представителей силовых структур - они оказывают на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия. Оно и понятно: противостояние России и Запада, спецоперация, атаки беспилотников на регионы, противодействие деятельности лиц, объявленных иноагентами, экстремистами и так далее. В нашей области на границе с Евросоюзом и НАТО это всё имеет еще большее значение. В условиях, когда на первый план вышли вопросы национальной безопасности и контроль над ситуацией в приграничном регионе, силовики год от года играют еще более важную роль. Что, кстати, подтверждают результаты ежегодного проекта ПЛН «100 самых влиятельных персон Псковской области», по итогам исследований мы неоднократно фиксировали усиление позиций силовиков.

Посмотрим, как будет в этом году — работа в рамках проекта продолжается, завершены стартовые этапы, и уже на этой неделе начнется рассылка анкет экспертам. Полагаю, что по итогу в декабрьском рейтинге произойдет множество перемещений.

- Я так думаю (из фильма «Мимино»).

Во-вторых, регулярно происходящие ротации в силовых структурах выглядят не случайностью, а скорее инструментом, который федеральное руководство силовых структур использует, преследуя несколько целей — начиная повышением эффективности (а одна из главных задач — дать руководителю новый вызов, чтобы он не «застаивался» и продолжал показывать результат) и заканчивая тем, что не должно происходить сращивания руководителей силовых структур с местными, чтоб не было так, что «рука руку моет». А длительное пребывание на одной руководящей должности повышает риски формирования устойчивых неформальных связей, в том числе коррупционных. Ротация помогает снизить эти риски, размывая локальные связи.

Пока мы далеко не ушли от темы ротации, скажу о том, что перемены ожидаются и в руководящих органах регионального и псковского городского отделения «Единой России». Сегодня на свою конференцию соберутся единороссы Пскова, а в пятницу пройдет областная партийная конференция — и свои места в «ареопаге» могут потерять прежде всего политики, утратившие статус депутатов. Соответственно, кресла в политсовете и президиуме реготделения ЕР могут занять те, кто пришел им на смену.

К слову, о региональном парламенте — изменения там продолжаются. Помимо дебютантов в депутатском корпусе, новой структуры, увеличения числа комитетов и комиссий, меняются и некоторые принципы работы. Так, депутатов могут обязать публично извиняться перед гражданами за некорректные или недостоверные высказывания, если те затронули честь и достоинство людей. Если в публичных выступлениях или заявлениях народного избранника содержатся высказывания, унижающие честь и достоинство граждан, он должен признать их некорректность или недостоверность и принести извинения на заседании Законодательного Собрания.

- Доставай тетрадку, бери ручку и пиши «Извините, я больше так не буду» - и так сто раз (из «Ералаша»).

Проект документа под названием «Правила депутатской этики Законодательного Собрания Псковской области» предусматривает, что выступления депутатов должны быть корректными и взвешенными, а в публичных заявлениях нельзя допускать высказываний, дискредитирующих деятельность регионального парламента. Рассматривать нарушения будет комиссия по депутатской этике, регламенту и наградам. Комиссия сначала обсудит нарушение и может сделать депутату замечание. Если случай вынесут на заседание парламента, депутату могут предложить признать, что он был неправ, и извиниться перед гражданином публично.

Вот такое правило предлагает ввести первый заместитель председателя Законодательного Собрания Игорь Дитрих, и на эту инициативу обращают внимание даже серьезные федеральные масс-медиа, например, «Коммерсант». Первый вице-спикер уже внес в парламент проект постановления о депутатской этике. Кстати, сегодня депутат Дитрих - в эфире радио ПЛН FM, а на прошлой неделе в студии побывал Борис Елкин — впервые в новом качестве: уже не главы города Пскова, а спикера регионального парламента. Говорили о преемственности и новациях в Собрании, обсудили множество других актуальных тем. Если вдруг пропустили эфир — запись доступна на сайте ПЛН и в наших социальных сетях. Обязательно посмотрите!

И напоследок - о прошедшем в конце минувшей недели в Подмосковье пленуме ЦК КПРФ. Коммунисты подвели итоги выборов в Госдуму и определили задачи партии. Их обозначил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Почти всё там оказалось ожидаемо и предсказуемо — интереснее и важнее, по мнению обозревателей, было прошедшее в закрытом режиме семинар-совещание первых секретарей реготделений с руководством партии. Центральным стал доклад начальника аналитического управления КПРФ Сергея Обухова — того самого, который несколько недель назад во главе экспертной группы раскритиковал ряд отделений партии, в том числе псковское, по итогам выборов и поствыборных комментариев.

На семинаре товарищ Обухов выступил с докладом «Ключевые уроки выборов в Госдуму 2026 года и подготовка к ЕДГ-2027». Он признал, что итоговые показатели «для КПРФ – жесткие». Да, партия удержала второе место, но потеряла в Госдуме 20 мандатов из прежних 57. На уровне заксобраний потерян 41% мандатов (из 254 осталось 150).

- Это какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

В Заксобрании Псковской области фракция коммунистов уменьшилась с трех человек до двух. По Обухову, КПРФ получила главный урок: «Своих удержали, но в ряде регионов перестали быть аккумулятором протеста». Куда уходит протестный электорат? Оказалось, что патриотический – к ЛДПР, городской и молодой – к «Новым людям», а люди «попроще» – к «Партии пенсионеров». Так что основная ошибка кампании – это «упор в работе только со своим ядром». Как пишет «Независимая газета», Сергей Обухов признал, что теперь КПРФ записывают в «партию прошлого».

Напомню, что уже в конце ноября свой пленум проведут псковские коммунисты — обсудят итоги пленума ЦК партии. Мероприятие пройдет накануне 10-летия с момента вступления в должность первого секретаря Петра Алексеенко и в условиях, когда в псковском обкоме - очевидный кризис и затяжной конфликт: помимо деления областного отделения на группы и ухода из рядов КПРФ группы членов партии (в том числе ветеранов, ранее олицетворявших ее в Псковской области), всё очевиднее противоречия между первым секретарем Петром Алексеенко и вторым секретарем Дмитрием Михайловым. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий.

А на сегодня всё. Будьте здоровы — и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, pskov.ru, kprf.ru