Два месяца назад прошли выборы депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области. Как складываются отношения внутри коллектива нового созыва? Повлияет ли развитие инфраструктуры и туристических направлений на бюджет региона? Какие меры будут предприниматься для сохранения культурного наследия города? Об этом рассказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Игорь Иванович, начал работу уже восьмой созыв Законодательного Собрания. Состав обновился практически на 50%, появилось много новых лиц. Как сейчас обстоит дело со знакомством и «притиркой» в коллективе?

— Мы со многими были знакомы и до этого, но появилось много и новых людей. Идет «притирка» в хорошем смысле этого слова. Посмотрите: все люди достойные, все победили с большим перевесом голосов, получили поддержку населения. Это профессионалы, которые достигли высоких результатов в своих сферах деятельности. Люди грамотные, воспитанные. Пока ведут себя осторожно, задают много вопросов, запросили большое количество материалов предыдущих лет — изучают, читают, погружаются. Уже есть предложения, часто заходят, общаемся, чтобы первое знакомство переросло в крепкую дружбу на профессиональной основе. И надо сказать, что люди пришли не со стороны. Есть члены Общественной палаты — профессионалы в своих отраслях.

— В новом созыве на смену Александра Котова пришел экс-глава города Пскова Борис Елкин. Чувствуется ли влияние нового спикера?

— Пока я думаю, что новый руководитель тоже изучает, слушает, погружается в проблемы, в документооборот, в работу с аппаратом, регламент. Наверное, когда он наберет определенное количество опыта и собственных суждений с опорой на «стариков», какие-то небольшие изменения на пользу работы законодательного органа будут. Но пока это еще в процессе формирования.

— Александр Котов теперь уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов. Вы с ним взаимодействуете?

— Да, обязательно взаимодействуем. Он наш наставник. Он был руководителем, а теперь стал наставником — своим, с огромным багажом знаний и опыта. Мы к нему обращаемся именно как к старшему товарищу. И это очень полезно. Губернатор принял такое решение, чтобы где-то сгладить переходный период и, может, проконтролировать. Не без этого. Но главное — чтобы через какой-то срок всё встало на свои рельсы. Может, пройдет три месяца, полгода или больше, пока каждый поймет, что именно он должен делать. И тогда уже «паровоз» пойдет своим намеченным путем.

— Структура Собрания тоже изменилась: появились новые комитеты и комиссии. Например, комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания Псковской области, председателем которого является Дмитрий Быстров. Насколько эти изменения целесообразны?

— Все целесообразно и соответствует требованиям современности. Мы видим, что есть проблемы в сфере ЖКХ — по ней мы часто получаем обращения от населения: и на горячую линию президенту, и в обращениях к губернатору. Поэтому нужен был отдельный комитет, который не будет распыляться на другие вопросы, а займется только этим. Где-то разъяснением населению, а где-то и доведением до исполнительной власти, что тут уже проблема на грани, надо что-то делать. Понятно, что эта проблема требует больших капиталовложений. Значит, надо и в местном бюджете что-то изыскивать и выходить на федеральный уровень, чтобы они нам помогали. Без помощи федерального бюджета с этой проблемой мы точно не справимся. Появление этого комитета — это и хорошая рабочая основа, и своего рода манифест о том, что решение данных проблем нужно сделать одним из приоритетов.

— Комиссия по предпринимательству и территориальному развитию, инвестиционная комиссия также будут фокусироваться на конкретных направлениях?

— Однозначно. Мы все-таки дотационный регион, и нам нужны деньги, чтобы развиваться. Инвестиционная комиссия хоть и есть в правительстве, но нам нужны средства, которые мы получаем в том числе и за счет туризма, и инфраструктуры. Мы прекрасно понимаем, что на приграничной территории никогда не будет заводов-гигантов. Но туризм, инфраструктура, наша историческая значимость — в это надо вкладывать деньги и за счет туроборота привлекать в бюджет дополнительные средства.

Также добавлю, что сейчас мы готовим поправки в закон, чтобы упростить жизнь тем, кто готов брать на себя бремя реставрации. Мы знаем, как замечательно у нас некоторые здания культурного наследия преобразились, сохранив облик и структуру. Поэтому мы хотим выйти с законопроектом, чтобы таких людей либо полностью освободили от налога на имущество, либо снизить его до 1%. Это станет хорошим стимулом для сохранения нашего исторического наследия.

Беседовала Любовь Кузнецова