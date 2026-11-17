Необходимо укреплять взаимодействие депутатов с муниципальными округами, а также больше освещать их деятельность в публичном пространстве. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, практика сотрудничества с местными парламентами существует давно, однако в ходе недавней предвыборной кампании стала очевидна потребность в более активном и качественном освещении деятельности депутатов.

«Свою деятельность депутаты должны освещать больше. Не только чтобы молва шла из уст в уста, но чтобы это было в публичной плоскости, в том числе на официальной странице Законодательного Собрания», — прокомментировал Игорь Дитрих.

Одной из главных практических проблем, по его словам, является наложение графиков работы. Заседания профильных комитетов Заксобрания и сессии в муниципалитетах часто совпадают по датам или проходят с минимальным разрывом во времени, что делает физическое присутствие депутата в двух местах одновременно невозможным.

«Чтобы развести эту ситуацию, мы сейчас прорабатываем вопрос совместно с управлением внутренней политики, чтобы сессии были разделены по дням или по времени», — объяснил Игорь Дитрих.

Он также добавил, что еще в прошлом созыве была начата практика приглашения представителей районных собраний на заседания комитетов и сессии регионального парламента. Для дальнейшего развития этого диалога уже запланирована встреча руководства Законодательного Собрания с главами муниципальных округах.