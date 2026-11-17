Депутаты активно включились в процесс работы комитета по социальной политике: они изучают документацию и уточняют рабочие моменты, поделился первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, полноценный запуск деятельности комиссии состоится сразу после официального утверждения всех регламентных документов.

«На предстоящей сессии будет утверждено положение. Соответственно, и все остальные документы, и с этого момента можно будет сказать, что комиссия начнет полноценно работать. Пока они тоже изучают документы, спрашивают», — прокомментировал Игорь Дитрих.

Также депутат пояснил, почему из названия комитета было решено убрать упоминание труда. По его словам, это сделано исключительно для благозвучия и избегания тавтологии, поскольку трудовые вопросы, как и культура, и спорт, неразрывно и априори связаны с социальной сферой.