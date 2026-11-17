Депутаты активно включились в процесс работы комитета по социальной политике: они изучают документацию и уточняют рабочие моменты, поделился первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, полноценный запуск деятельности комиссии состоится сразу после официального утверждения всех регламентных документов.
Также депутат пояснил, почему из названия комитета было решено убрать упоминание труда. По его словам, это сделано исключительно для благозвучия и избегания тавтологии, поскольку трудовые вопросы, как и культура, и спорт, неразрывно и априори связаны с социальной сферой.
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