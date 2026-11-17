Депутат Виктор Федоров избран председателем Собрания депутатов Плюсского муниципального округа. Соответствующий приказ о создании опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Фото: Плюсский муниципальный округ Псковской области

Виктор Федоров будет исполнять полномочия председателя на непостоянной (нештатной) основе в течение срока полномочий Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва.

Решение принято в соответствии с уставом муниципального образования «Плюсский муниципальный округ» и Регламентом Собрания депутатов Плюсского муниципального округа, утверждённым решением Собрания депутатов от 17 сентября 2024 года № 4.

Ранее председателем Собрания была Оксана Лазарева, в сентябре она избрана депутатом Законодательного Собрания Псковской области.