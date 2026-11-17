Очередная сессия Законодательного Собрания Псковской области пройдет 25 ноября. Накануне, 24 ноября, пройдут заседания профильных комитетов, где детально проработаем все документы. Об этом сообщил председатель областного парламента Борис Елкин в Мах.

Фото: Борис Елкин / Мах

«Повестка насыщенная — больше 20 вопросов. Ключевой — бюджет области на 2027 год и плановый период в первом чтении. Этот документ определяет приоритеты развития региона, объёмы поддержки муниципалитетов, социальной сферы и реального сектора. Наша задача — детально обсудить параметры с Правительством области и принять взвешенное решение», — отметил Борис Елкин.

Также депутаты перенесли на 25 ноября парламентский час, который не состоялся на прошлом заседании. «Тема актуальная — готовность региона к отопительному сезону. Зима ошибок не прощает, поэтому парламентский контроль за прохождением прохождения отопительного сезона — один из наших приоритетов», — подчеркнул парламентарий.