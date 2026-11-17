Глава города Пскова Станислав Стармолотов избран секретарем Псковского городского отделения партии «Единая Россия». По результатам тайного голосования на конференции реготделения, которая прошла в библиотеке «Родник», он набрал 53 голоса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Конкурент новоизбранного секретаря руководитель Псковского регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Кирилл Конярский набрал 17 голосов.

Отмечается, что Станислав Стармолотов родился, учился и работал в Пскове, какое-то время трудился в других регионах России, в том числе по государственным направлениям, после чего вернулся на родину.

«Наша малая родина — это для меня новый уровень ответственности. Я понимаю объём ответственности. Конечно, не до каждого нюанса, но во всём разберусь: с помощью старших товарищей, с помощью вас постараюсь сделать всё, чтобы мы эффективно работали дальше и развивали результаты, достигнутые предыдущими нашими соратниками», — отметил Станислав Стармолотов.

Нового секретаря избрали после того, как прежний секретарь отделения Валерий Филимонов досрочно покинул пост из-за личных обстоятельств.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области и член партии «Единая Россия» Алексей Севастьянов прокомментировал работу и уход Валерия Филимонова с поста секретаря Псковского городского отделения партии: «Пять лет, пять избирательных кампаний очень мощных. Мы по городу Пскову сделали хорошие показатели, и партия показала себя с наилучшей стороны. За это огромное спасибо Валерию Игоревичу. К сожалению, партия это — дело добровольное, мы все с вами знаем его личное желание (покинуть пост — прим. ред.), но могу вас заверить от лица президиума, регионального политсовета: только добрые слова, только слова благодарности за проведённую работу. Я уверен, что вы выберете сильного секретаря. Но ещё раз хочу подчеркнуть: на региональном областном уровне все искренне благодарны и ставят оценку "отлично" Валерию Игоревичу».