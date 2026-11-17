Новый политсовет Псковского городского отделения партии «Единая Россия» избрали на конференции реготделения, проходившей в библиотеке «Родник», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По результатам тайного голосования в состав местного политического совета вошли 25 человек: Максим Адамчук, Константин Болотин, Юрий Бурлин, Владимир Воробьев, Ольга Замирская, Денис Иванов, Полад Исмаилов, Кристина Калашникова, Валентина Кичатова, Инга Кузьмина, Сергей Михайлов, Галина Невалённая, Галина Никитина, Любовь Николаева, Евгения Павлова, Елена Синева, Ирина Стаканова, Станислав Стармолотов, Григорий Стороненков, Николай Сучков, Александр Тищенко, Валерий Тюменцев, Валерий Филимонов, Алексей Форш и Наталья Юрченко.

Напомним, секретарем Псковского городского отделения партии «Единая Россия» стал глава города Пскова Станислав Стармолотов.