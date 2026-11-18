Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Особое мнение».

Гость студии - председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. В сентябре он покинул Законодательное Собрание Псковской области. Чем теперь занимается Артур Гайдук, перестав быть депутатом? Планирует ли он продолжать партийную деятельность в статусе председателя реготделения «Яблока»? Как оценивает итоги сентябрьских выборов для своей партии? Каковы дальнейшие планы псковского отделения и всего «Яблока»?