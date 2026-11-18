В ходе XXVI отчетно-выборной конференции, которая состоялась в местном отделении «Единой России» в городе Великие Луки, прошли выборы руководящих органов, по результатам которых Константин Максимов вновь был избран секретарем. Об этом сообщили в канале Псковского реготделения партии в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковское реготделение партии «Единая Россия» / Мах

Ключевой повесткой конференции стал подробный анализ работы за последние пять лет.

Секретарь местного отделения Константин Максимов представил делегатам подробный отчет, подчеркнув, что главным достижением стали не цифры, а реальные дела и помощь жителям.

Также были выбраны представители на региональную конференцию партии, где будут обсуждаться задачи на следующий политический цикл.