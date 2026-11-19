На пленарном заседании Государственной Думы рассмотрели два важных законопроекта – развитие Крыма и Севастополя, а также сохранение культурного наследия, сообщил депутат Госдумы 9-ого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

В первом чтении рассмотрели законопроект о продлении особого порядка госзакупок для Крыма и Севастополя до 31 декабря 2028 года. Как отметил парламентарий, без него не продолжить госпрограмму развития до 2030 года.

Благодаря особому порядку госзакупок уже обновлено 35 объектов культуры, более 300 ФАПов и амбулаторий в Крыму и 86 объектов в Севастополе, 100-процентная доступность дошкольного образования, в 2025 году сдано 28 инфраструктурных объектов, до конца 2026 года планируется ещё 30.

«Продление позволит стабилизировать водоснабжение южного берега Крыма и ликвидировать обучение во вторую смену, в которую ходят около 20 тысяч детей», — прокомментировал Антон Мороз.

Также на прошедшем заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект о современной системе ценообразования в реставрации: вместо сборников цен 1984-1991 годов Минкультуры утвердит актуальные сметные нормативы.